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彰化縣「打擊流感，針健康」 東芳國小今開跑

衛生局今天公開彰化市東芳國小接種站，讓校園接種公開透明化，宣告「打擊流感，針健康」的行動開跑。（記者張聰秋攝）

衛生局今天公開彰化市東芳國小接種站，讓校園接種公開透明化，宣告「打擊流感，針健康」的行動開跑。（記者張聰秋攝）

2019-11-19 14:22:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國一致公費流感疫苗接種從11月15日開始接種，彰化縣衛生局採購35萬2370劑公費流感4價疫苗（含2種A型及2種B型疫苗株），疫苗量可涵蓋27％全縣人口數，學校是學生群聚的高風險場所，為儘快讓學生完成接種，全縣陸續規劃至少300場次校園流感疫苗接種站，以利集體施打。

衛生局今天公開彰化市東芳國小接種站，讓校園接種公開透明化，宣告「打擊流感，針健康」的行動開跑，會場上，小朋友化身成小小「流感疫苗代言人」，捲起衣袖接受疫苗注射，有人其實很怕打針，要故作鎮靜，打完針還要捲著衣袖、插腰拍照，為代言流感接種做出好的示範。

小朋友分享接種心得說，打針當下絕對不要看針頭，因為看了腿會軟掉，忍個2、3秒過去了就好。

不過，也有小朋友接種時唉唉叫，有人怕痛針螫進皮膚痛得掉淚，多數小朋友很勇敢，打完針還要安撫還在排隊等接種小朋友，不要怕，扮演稱職的代言人角色。

此外，配合疾病管制署規劃公費接種流感疫苗的施打順序，衛生局分3階段進行，第1階段接種對象為11月15日起國小、國中、高中職學生及醫事人員，第2階段從12月8日起65歲以上長者及學齡前幼兒，第3階段為2020年1月1日起其他公費對象。

為幫助第1階段運作順暢，彰化縣醫師公會號召267家醫療院所協助疫苗接種，在國小、國中、高中職學校，開設至少300場次校園接種站，並針對部分村里醫療資源較為缺乏，預計進駐村里設立400處以上的社區及長照C據點接種站。

彰化縣長王惠美讚賞小朋友，化解緊張之心。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美讚賞小朋友，化解緊張之心。（記者張聰秋攝）

小朋友化身成小小「流感疫苗代言人」，捲起衣袖接受流感疫苗注射。（記者張聰秋攝）

小朋友化身成小小「流感疫苗代言人」，捲起衣袖接受流感疫苗注射。（記者張聰秋攝）

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