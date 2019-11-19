富宇社會福利慈善事業基金會 贊助永信社會福利基金會到宅沐浴！
2019-11-19 14:15:56
〔記者歐素美／台中報導〕全台失能長者約有55萬人，67%有沐浴需求！富宇社會福利慈善事業基金會贊助到宅沐浴車煤油熱水器改裝經費，永信社會福利基金會表示，該基金目前共有3輛到宅沐浴車，為失能者提供到宅沐浴服務，家中有沐浴需求的民眾，可以洽詢，低收及弱勢將免費，服務專線：04-26270812分機355。
根據衛生福利部調查，去年全台失能長者約有55萬人，67%有沐浴需求，但逾30%失能5年以上的長者無法沐浴洗澡，主因長者移位困難、照顧者能力與技巧不足及受限於居家的沐浴設備。
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永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，永信基金會推動到宅沐浴服務3年多，幫助 2203位的失能長者重拾洗澡的快樂，但到宅沐浴服務車因使用液化石油氣加熱，台中市僅3處加氣站且都位在市區，加上液化石油氣量測設備不穩定，易造成給水忽冷忽熱及產生瓦斯異味。
富宇社會福利慈善事業基金會為讓到宅沐浴服務更臻完善，贊助永信基金會到宅沐浴車煤油熱水器改裝經費，提供長者更好的沐浴服務；永信基金會表示，該基金會目前在大台中地區有3台到宅沐浴車為失能者提供到宅沐浴服務。