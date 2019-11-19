富宇社會福利慈善事業基金會 贊助永信社會福利基金會到宅沐浴！

富宇社會福利慈善事業基金會贊助永信社會福利基金會改善到宅沐浴裝備。（永信基金會提供）

2019-11-19 14:15:56

〔記者歐素美／台中報導〕全台失能長者約有55萬人，67%有沐浴需求！富宇社會福利慈善事業基金會贊助到宅沐浴車煤油熱水器改裝經費，永信社會福利基金會表示，該基金目前共有3輛到宅沐浴車，為失能者提供到宅沐浴服務，家中有沐浴需求的民眾，可以洽詢，低收及弱勢將免費，服務專線：04-26270812分機355。

根據衛生福利部調查，去年全台失能長者約有55萬人，67%有沐浴需求，但逾30%失能5年以上的長者無法沐浴洗澡，主因長者移位困難、照顧者能力與技巧不足及受限於居家的沐浴設備。

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永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，永信基金會推動到宅沐浴服務3年多，幫助 2203位的失能長者重拾洗澡的快樂，但到宅沐浴服務車因使用液化石油氣加熱，台中市僅3處加氣站且都位在市區，加上液化石油氣量測設備不穩定，易造成給水忽冷忽熱及產生瓦斯異味。

富宇社會福利慈善事業基金會為讓到宅沐浴服務更臻完善，贊助永信基金會到宅沐浴車煤油熱水器改裝經費，提供長者更好的沐浴服務；永信基金會表示，該基金會目前在大台中地區有3台到宅沐浴車為失能者提供到宅沐浴服務。

永信基金會到宅沐浴車提供失能民眾到宅沐浴服務。（永信基金會提供）

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