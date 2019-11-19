不怕蟲蟲危機 生物防治種有機可可

美和科技大學有益真菌產業研發中心團隊，透過實驗室試驗，成功找出對可可害蟲具有生物防治效果的微生物菌株。（美和科大提供）

2019-11-19 12:46:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕政府輔導南部地區檳榔種植農戶轉作，目前屏東縣轉作可可栽培面積已超過300公頃，為了協助農民有效進行可可有機栽培，美和科技大學有益真菌產業研發中心團隊投入研究，透過實驗室試驗與田間試驗，成功找出對可可害蟲具有生物防治效果的微生物菌株。

美和科大教授、生物防治專家劉顯達指出，以微生物農藥來說，過去只有蘇力菌能夠防治鱗翅目害蟲，而粉介殼蟲類、蚜蟲類、粉蝨類、盲椿類、蠟蟬類及鞘翅目金龜類等，尚無化學農藥的替代品，因此學校團隊特別投入研究。

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美和科大藉由水保局農村實踐校園共創計畫，由助理教授劉上賓、研究助理李曉萍等人，率領學生團隊設計規劃實驗室試驗及田間試驗，找出對可可害蟲有生物防治潛力的微生物農藥菌株。

美和科大團隊指出，經過實驗證實，黑殭菌及高水淡紫菌等，對可可果實蠅、豆莢螟及介殼蟲具有生物防治效果，搭配微生物肥料菌株，例如木黴菌及枯草桿菌施用，就能以有機方式栽種可可，除了減少病蟲害，還能減少對化學肥料的依賴，為投入有機可可栽培的農友助一臂之力。

劉上賓表示，可可栽培農戶也常遭遇可可樹落葉不易分解的問題，如使用焚燒方式會造成空氣汙染，因此團隊也協助農民設立堆肥區，利用木黴菌加速落葉分解，實驗結果發現，不到2個月即可將落葉分解到一半的體積，並可回填做有機肥料。

美和科大團隊表示，透過計畫協助農戶建立可可有機栽培管理技術，提升可可收成品質，未來可望進一步結合後端加工與行銷，形成有機可可的產業鏈，為產業升級。

遭介殼蟲感染的可可果。（美和科大提供）

利用木黴菌加速落葉分解。（美和科大提供）

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