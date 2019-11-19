3分之1孩子曾被父母言語暴力 兒盟籲「打氣話取代氣話」

兒盟執行長白麗芳與橘絲帶兒保運動大使黃子佼，呼籲管教孩子「不說氣話，只說打氣話」。（記者楊綿傑攝）

2019-11-19 11:48:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕出發點是「關心」的話語，卻有可能造成孩子一輩子的傷害！根據兒福聯盟調查，約3成3國高中學生曾被家長言語暴力，2成3孩子在言語暴力後想傷害自己，卻不到3成會真正改進，7成難以釋懷，顯示傷害已經造成，但家長想要達成的效果極其有限，兒盟推動「橘絲帶」兒保運動，邀請藝人黃子佼擔任活動大使，呼籲民眾以「不說氣話，只說打氣話」與孩子溝通。

11月是兒童人權月，兒盟第9年發起「橘絲帶兒保運動」，倡議愛孩子零暴力，在今天橘絲帶日，也公布2019年台灣兒少遭受家長言語暴力經驗調查報告，調查指出，32.5%國高中生曾被家長言語暴力管教，其中頂嘴與成績退步或不佳是主因。

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兒盟執行長白麗芳指出，69.5%的兒少認為言語暴力比體罰傷害更大，除了憤怒及不服氣外，22.6%孩子想傷害自己，只有28.3%會接受並改進。白麗芳並提到，調查也同步針對成人做回溯，發現71.9%成人在未成年曾受父母言語暴力，其中73.8%至今仍無法釋懷，顯示傷害造成但管教效果有限。

白麗芳也揭露「傷人話語排行榜」，如「某人都能做好為何你不行」類似話語排名第一；質疑孩子智商的「腦袋裝屎」、「成績這麼爛」類似話語排第二；髒話則高居第三名；甚至還有「把你打到住院」、「把你送孤兒院」、「後悔生下你」、「沒用、廢物、賠錢貨」、「不要跟別人說我是你爸媽」等各種言語都有。

黃子佼分享自身經驗時也透露，他10多歲時成為單親家庭，父親雖都有給他零用錢買東西，但可能因想找尋刺激，凸顯自己存在感，曾在百貨賣場當扒手，被業者逮住後通報祖母，在等待祖母的30分鐘過程中，內心非常煎熬焦慮，擔心被阿嬤罵，擔心阿嬤回家後跟父親告狀再被處罰。

不過接下來的情況讓黃子佼一生難忘，他說，阿嬤到場後，苦口婆心跟店家溝通不要報警，對他也沒有責備，只問他「這30分鐘的心情如何？」如果不希望自己再出現這樣的情緒，就不要再犯這樣的錯誤，讓他從原本的極度恐懼中，感受到溫暖，也告訴自己不要再讓錯誤的重現。

兒盟也呼籲，大眾應該重視言語暴力的傷害，甚至可能延續到孩子成年，也應該認知兒童免受暴力權利；面對受到言語暴力的孩子，要提供正向經驗及支持，促進他們能後復原；對於管教孩子，則應該採用正向教養，不說氣話只說打氣話促進溝通。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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