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推動新南向MIT市場品牌形象 商研院下月花蓮辦國際論壇

推動新南向創新行銷，商研院下月花蓮辦國際論壇。（記者王峻祺攝）

推動新南向創新行銷，商研院下月花蓮辦國際論壇。（記者王峻祺攝）

2019-11-19 10:41:18

［記者王峻祺／花蓮報導］中央推動新南向，東南亞創新產業備受市場關注，經濟部國際貿易局委託財團法人商業發展研究院（商研院），下月5日將在花蓮舉辦國際論壇，邀請新加坡郵政、越南知名零售商等團隊，分享新南向市場創新行銷開發，加深台灣製MIT市場品牌形象，提供業者掌握東南亞商機資訊。

商研院指出，新南向市場快速成長，且成全球趨勢，商研院透過每年論壇、成果發表會等，將台灣產業在境外行銷的創新與多元性一一展現，期待吸引更多不同領域業者投入，以多元化商品，加深MIT市場品牌形象。

商研院表示，下月5日選在花蓮舉辦國際論壇，邀請重量級講者提供東部業者東協、南亞市場商情資訊及諮詢，讓更多花蓮在地產業了解，並投入創新行銷模式，歡迎花蓮小農、在地業者免費報名，洽詢專線（03）8572277。

由商研院籌畫的「新南向x新商機 樹立臺灣產業新標竿-花蓮國際論壇」，將於12月5日星期四在花蓮翰品酒店舉行，新加坡郵政助理副總裁 Mr.Derek Tan，及越南知名零售商Buy2Sell採購經理 Nicolas Cabero等人受邀出席，深談國際創新行銷的執行規畫與看法。

花蓮手創商品種類多元。（記者王峻祺攝）

花蓮手創商品種類多元。（記者王峻祺攝）

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