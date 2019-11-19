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服務鄉民也是務農高手 他種黃椰子外銷年近萬片

鹽埔鄉代林慶豐種黃椰子超過20年。（記者羅欣貞攝）

鹽埔鄉代林慶豐種黃椰子超過20年。（記者羅欣貞攝）

2019-11-19 09:23:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔花卉產銷第7班班長林慶豐，目前是鄉民代表，也是農田水利會會務委員，種黃椰子超過20年，外銷日本更持續15年，外銷量全年將近萬片，國內市場運銷數量更是全國3名內。

56歲的林慶豐原來是廟宇建築雕塑專業人員，聽朋友介紹種黃椰子報酬率高而轉行，他說，兩種行業雖不同，但同樣都是要專心，廟宇工程要一步一步按順序來，黃椰子也是一片一片剪，沒有時間壓力下，一種就是20年。

從最早外銷日本開始，林慶豐就搶得先機，幾10年前每年外銷都超過10萬片，近年來因景氣影響，目前雖較少量，但仍是國內能少量外銷的花農之一。

剪葉片時間較彈性，但每天都要剪，平均一日約2000片，以共同運銷到批發市場為主，剪片後送到集貨場，分級挑選，優級品冷藏外銷每週兩次，其餘則是送市場拍賣，因市場穩定價格變化不大；從最初5分地開始種起，現在有4公頃大，為拓展更多市場也開始種白竹及電信蘭。

林慶豐組鹽埔花卉產銷第7班，全班以出產黃椰子為主，黃椰子用網室栽種，也要注意環境通風，病蟲害減少，自製液肥補充肥力，黃椰子生命力很強，老欉的根基部側芽又能長出新芽，適當管理，幾乎天天都能剪葉片賣錢。

紅花也要有綠葉配，黃椰子是目前國內使用率最高的綠葉，一般的花材在花藝店都能方便買到，而使用在婚喪喜慶的場合更是普遍，大眾花材歷久彌新用途廣泛，瓶插壽命長，難怪價格穩定，種花的人一種20年不想轉行。

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