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A型流感來襲！南投疑似13例有9例確診

衛福部南投醫院與患者家屬召開病情治療情形。（記者謝介裕翻攝）

衛福部南投醫院與患者家屬召開病情治療情形。（記者謝介裕翻攝）

2019-11-19 08:31:02

〔記者謝介裕／南投報導〕流感拉警報，不可不慎﹗

據南投縣衛生局統計，10月1日迄今，短短1個半個月來，縣內通報疑似流感的件數有13例，其中9例確診且全是罹患A型流感。

以南投縣中寮鄉75歲詹姓阿嬤為例，她原本就有高血壓、高血糖等慢性疾病，上個月底因為昏睡、意識不清，其子女趕緊將她送至衛福部南投醫院就診，經醫師進一步診療，也才確定是因A型流感而併發肺炎，立即送往加護病房並結合中西醫治療後，目前患者已恢復良好，其他患者也是如此。

南投醫院加護病房主任鄭勇彥說，肺炎通常會出現發燒、咳嗽、濃痰及呼吸困難等症狀，嚴重可能引發呼吸衰竭、敗血症，甚至危及生命，醫師會依致病原對症下藥，而年長者及慢性疾病患者等是流感併發肺炎的高危險群，提醒每年應施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，降低流感併發重症之風險。   

南投縣衛生局指出，今年公費流感疫苗將區分3階段循序施打，11月15日起走入校園由學生率先接種，12月8日起開放老人及幼兒接種，明年1月1日起再開放其他符合公費的對象施打，其中，學生經家長同意於學校接種者，當日不須攜帶健保卡、不須負擔任何費用，假使學校接種日當天因生病或其他因素無法在校接種者，請持學校開立且核章之「學生流感疫苗接種後注意事項補種通知單」並攜帶健保卡至轄內合約院所接種，惟須自付疫苗以外之相關醫療費用。

衛生局強調，接種流感疫苗，是預防流感最有效的方法，全縣可提供接種流感疫苗的醫療院所包括各鄉鎮市衛生所在內，總共有103家，相關資訊可上該局官網查詢。

衛福部南投醫院中醫師張慈文（前左）及加護病房主任鄭勇彥（後右）一起合作診療流感患者情形。（記者謝介裕翻攝）

衛福部南投醫院中醫師張慈文（前左）及加護病房主任鄭勇彥（後右）一起合作診療流感患者情形。（記者謝介裕翻攝）

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