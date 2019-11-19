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台日聯手開發老人商機 許添財：高齡化將成經濟成長新動力

商業發展研究院董事長許添財與日本東京之星銀行總經理佐藤誠治，簽署「因應少子高齡化社會新商業模式調查與研究」備忘錄。（記者林翠儀攝）

商業發展研究院董事長許添財與日本東京之星銀行總經理佐藤誠治，簽署「因應少子高齡化社會新商業模式調查與研究」備忘錄。（記者林翠儀攝）

2019-11-19 07:29:33

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕財團法人商業發展研究院18日與日本東京之星銀行簽署「因應少子高齡化社會新商業模式調查與研究」備忘錄，負責簽署的商研院董事許添財表示，台日服務業均面臨高齡化問題，但高齡化被視為負面的資產是不對的，高齡化是一個新經濟結構，如果能結合新的科技力量找出解決之道，它將成為經濟成長的新動力。

許添財上週率團訪日參觀日本的標竿企業，15日參加東京之星銀行主辦、台北駐日經濟文化代表處協辦的「第三屆亞洲商業研討會」，並在會中以「台日經濟交流中小企業投資合作新契機」為題發表演說。這項研討會共吸引了170家日本企業、208人參加，其中上市公司佔1成，反應極為熱烈。18日與東京之星簽署合作備忘錄。

東京之星由總經理佐藤誠治負責簽約，他在致詞時表示，東京之星與商研院共同支援日本企業到台灣投資等早有合作的實績，這次希望藉由簽署合作備忘錄，擴大合作範圍。佐藤表示，少子高齡化常被以負面眼光對待，認為將導致市場縮小，但機會總在變化中誕生，他認為少子高齡化的主題，具有各種新商業模式的可能性，希望雙方都能集結經濟和智慧，累積新的成長的萌芽。

許添財也補充說，將沒有生產力的老人視為經濟包袱是不對的，而是要把高齡化視為一個新經濟結構，而且是引爆新經濟科技、新經濟能量轉型的關鍵力量。他表示，年齡人口結構的變化，會帶來社會結構的變化，也會帶來消費行為與生產力結構的變化，有了數位轉型，科技的力量減低了對勞動力的依賴，讓高齡化成為經濟成長的新動力。

透過這項備忘錄的簽署，商研院與東京之星將針對高齡者設施開發、台灣運用IoT技術於介護設施的營運、高齡者餐飲服務等專業知識的提供，以及外國介護人才相關商務等各方面的計畫進行共同研究與分析，並且舉辦講座、研討會等活動。

許添財看好台日企業合作，他提出「台日企業合作4.0」，倡議雙方以數位轉型打造「創新生態系」。他表示，中國崛起的40年裡，台日形成「JCT模式」，日本投資中國先取道於台灣，現在我們要把這種模式變成「JAT模式」，就是日本投資ASEAN必須經過台灣，事實上已有試驗的成功的案例。

佐藤也表示，東京之星銀行2014年進入台灣CTBC銀行旗下，利用CTBC海外網絡支援日商的海外業務。此外，他也聽說商研院積極支援台商前往東南亞投資設廠，希望今後雙方也能推動日商與台商在東南亞的經商的合作共同研議。

日本東京之星銀行總經理佐藤誠治。（記者林翠儀攝）

日本東京之星銀行總經理佐藤誠治。（記者林翠儀攝）

商研院董事長許添財。（記者林翠儀攝）

商研院董事長許添財。（記者林翠儀攝）

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