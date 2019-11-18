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屏東校園唯一柴燒窯「開箱」 釉彩翻飛想像力不受限

佳農校園內的柴燒窯落成，今天開窯，校長楊榮豐每拿出一個陶器，就引來學生驚呼自己的成品。（記者陳彥廷攝）

佳農校園內的柴燒窯落成，今天開窯，校長楊榮豐每拿出一個陶器，就引來學生驚呼自己的成品。（記者陳彥廷攝）

2019-11-18 22:42:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立佳冬高級農業職業學校（簡稱佳農）校內全屏東唯一的柴燒窯今天正式「開箱」，柴火所留下釉彩令學生大開眼界，校長楊榮豐說，柴燒窯有別於電窯，出爐的陶器變化性高，希望成為學生想像力奔放的舞台。

佳農因應108年課綱多元的選修課程，希望在園藝造景的部分，讓學生動手嘗試塑出更多不同於制式盆栽的造型，爭取教育部30多萬元的補助設置南台灣少見的柴燒窯製作陶器，今天首開爐，全班30多個陶器一一取出，學生是看得眼花撩亂，還有人笑說:「這真的是我做的嗎？」

佳農請來羊陶藝術工作室指導柴燒窯的使用原理，原來木柴也是燒陶一部分，完全燃燒的灰燼隨熱氣流飄散，溫度提高後開始溶融，木灰中的鐵與陶坯中的鐵形成釉，呈現無法預料的變化，因此就算同造型放在同一爐烤，出爐的器皿卻會因氣流出現各種意想不到的千變萬化。

楊榮豐指出，柴燒較費時費力，但柴火卻能直接為坯體上色，作品出現更多的自然變化，個個是獨創，這在電窯、瓦斯窯難有所及，將美感教育融入課程，讓植物與陶藝作品結合，藉由不同製作陶器的管道，讓學生有發揮創作想像力的舞台，也提升園藝產業的價值美學。

佳農校園內的柴燒窯今天開窯，學生對千變萬化的釉彩是嘖嘖稱奇。（佳農提供）

佳農校園內的柴燒窯今天開窯，學生對千變萬化的釉彩是嘖嘖稱奇。（佳農提供）

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