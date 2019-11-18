「不忘自己是金門人」 汶萊僑領林國欽捐資金大800萬元

金門旅居汶萊僑領林國欽（左五）在烈嶼鄉長洪若珊（左四）、鄉代會主席方駿洋（右三）等人陪同下，捐款八百萬元給金門大學，由校長陳建民（右四）代表接受。（圖由金大提供）

2019-11-18 22:06:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅居汶萊僑領林國欽今天捐款新台幣800萬元給國立金門大學，校長陳建民感謝其對金大興學的貢獻，強調款項一定妥善運用在推展校務，並規畫新落成的華僑大樓冠名為「林國欽健康護理學院」。

這項冠名規畫，形成金大4個專業學院，分別獲得南洋4大主要僑居地僑領的冠名支持，包括楊忠禮理工學院（馬來西亞）、林國欽健康護理學院（汶萊）、黃進益管理學院（印尼）及黃祖耀人文社會學院（新加坡）；不僅在金大校史發展上別具意義，也象徵金門先人落蕃南洋，事業打拚有成後，不忘捐資興學，以教育後代的1段佳話。

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金大指出，祖籍金門縣烈嶼鄉的林國欽今天拜會校長陳建民，雙方就高等教育發展的趨勢交談甚歡，林國欽當場捐贈800萬元作為金大校務發展使用。總計林國欽先後已對家鄉金門大學捐資總金額累計達新台幣1000萬元，讓金門鄉僑在外打拚奮鬥，成功返回鄉里捐資興學的美談再添1樁。

陳建民說，除對林國欽捐資興學的善舉表達誠摯感謝，也承諾將捐款妥善運用於各項校務的發展推動。

金大表示，林國欽1944年出生，受1958年823砲戰影響舉家赴台，後來返回金門，在艱困的環境下仍刻苦勤讀，成績優秀。1963年出洋到汶萊，跟著四叔學習經銷日用什貨；林國欽為在汶萊發展，透過苦學與向兄嫂請益，花了3個月就學會汶萊的馬來語，也為接下來的企業經營管理奠定關鍵基礎。

1965年，林國欽擔任二哥與堂叔創辦的「新南僑綢緞布莊」經理，同時爭取到25種產品總代理權。1976年擔任全汶萊第1家不二價「第一百貨超級市場」的總經理；繼而擔任「海洋百貨公司」股東經理、開設「海洋百貨超級市場有限公司」，又與二哥林國民開創「新僑興百貨」、「國民百貨」、「珍珠城百貨」及「豐滿樓大酒家」等事業。

金大表示，林國欽事業成功仍不忘公益，凡促進全球經貿、社會和諧的事，又如邀集僑親組團返鄉參加各項重要慶典活動，都不遺餘力。林國欽強調，子孫們要飲水思源、不忘根本，不論走到哪裡，都不要忘了自己是金門人。

金門旅居汶萊僑領林國欽（左五）十一月初在金大參加校慶及華僑大樓落成時留影。（資料照 記者吳正庭攝）

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