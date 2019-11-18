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網謠傳小學就有戴保險套課程 真相打臉尷尬了！

網路上近期謠傳「小學三年級就教怎麼戴保險套」，更聲稱有照片當證據，但經過查證後該照片根本是宜蘭某所國中的照片，並不是傳言中的國小三年級課程，因此這個消息根本是張冠李戴。（圖片擷取自臉書粉專「TFC台灣事實查核中心」）

網路上近期謠傳「小學三年級就教怎麼戴保險套」，更聲稱有照片當證據，但經過查證後該照片根本是宜蘭某所國中的照片，並不是傳言中的國小三年級課程，因此這個消息根本是張冠李戴。（圖片擷取自臉書粉專「TFC台灣事實查核中心」）

2019-11-18 23:39:15

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近期謠傳「小學三年級就教怎麼戴保險套」，更聲稱有照片當證據，但經過「台灣事實查核中心」查證後發現，該照片根本是宜蘭某所國中的照片，並不是傳言中的國小三年級課程，因此這個消息根本是張冠李戴。

臉書粉專「TFC台灣事實查核中心」發文指出，近期有網路傳言指稱「小學三年級教怎麼戴保險套」、「很多家長都不知道他們的孩子，居然在上戴保險套的課！小學三年級！」、「教育部不是說沒入課綱？那這圖是幹嘛的，又是假的？」並附上2張學生正在練習戴保險套的照片，聲稱「有照片有證據」。

但經過查核中心查證後，該照片其實是挪用自「宜蘭縣立內城國民中小學國中部〈原榮源國中〉的健康促進網頁中所記錄的課程內容，照片中的學生為國中生，並非謠言指稱的「小學三年級學生」，因此這則訊息是錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」臉書全文

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