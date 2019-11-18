入冬溫差大當「心」！ 台灣去年每24分鐘1人死於心臟病

台南市立安南醫院健檢中心醫師群，左二為家庭醫學科主任蔡忠紘醫師。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-18 20:19:27

〔記者王俊忠／台南報導〕根據世界衛生組織（WHO）報告，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年造成全球約1790萬人死亡。我國衛生福利部在去年對死因統計，心臟病是國人第2號殺手，造成21569人死亡，平均每24分鐘有1人死於心臟病。台南市立安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘醫師提醒大家，目前時序已進入秋冬季節，秋分後早晚溫差可達10℃，導致血管收縮易造成血壓升高，增加心臟病急性發作的機會。

蔡忠紘指出，平日有三高慢性疾病未控制好的患者，在天氣轉冷後，某天清晨發生胸悶、喘不過氣，送到醫院急診發現是急性心肌梗塞，幸好在急診與心臟內科團隊積極處置下，才救回寶貴生命。

請繼續往下閱讀...

心血管疾病的危險因子，除了缺乏規律運動及不健康飲食導致的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼檳榔及過量飲酒外，近年來受氣候異常影響，極熱、極冷的氣候型態也是心臟病發作的誘發因子，高危險族群要多加留意。

蔡忠紘進一步說，其實許多民眾都有定期健康檢查的習慣，不論是政府補助的成人健檢、公司補助的年度健檢或自費到健檢中心做高階健檢，大多會涵蓋高血壓、高血糖及高血脂的3高疾病檢查，但是民眾往往對於報告的紅字「有看沒有懂」，或是根本不了解檢查數據代表的意義，結果導致花大錢健檢也確實檢查出問題，卻沒有進一步去改善健康狀況。

為提升民眾的健康識能，希望進一步做完健檢的民眾能更了解報告的意義與自身健康狀況，蔡忠紘主任強調安南醫院特別在週一到週五的上、下午時段開設「健檢報告諮詢特別門診」，如健檢報告有紅字的民眾，都可以多利用這個門診與醫師好好討論自身健康情形，避免憾事發生、悔恨都來不及！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法