中國鼠疫增1例 疾管署︰應與前2例無關 觀察是否出現社區感染

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，若中國鼠疫出現醫院院內感染或社區感染，將針對相關地區提高旅遊疫情建議等級。（資料照，記者林惠琴攝）

2019-11-18 20:02:14

〔記者林惠琴／台北報導〕中國繼北京市公布2例居住內蒙古的夫妻確診肺鼠疫後，內蒙古再新增1例腺鼠疫患者，但我國衛福部疾管署研判，此新增個案主要是在野外剝食野兔而遭到感染，與前2例無關，將持續觀察，若內蒙古、北京鼠疫引起醫院院內感染或社區感染，將針對相關地區提高旅遊疫情建議等級警示。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，台灣從1953年起鼠疫就已絕跡，但反觀中國，則是一直沒有根除，2009、2010年在青海、甘肅均有9至10名遭感染個案，之後每年也都有零星病例。

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羅一鈞指出，中國鼠疫最近的疫情是2名來自內蒙古的夫妻，到北京就醫確診，另新增1例內蒙古個案，則是到野外吃野兔而感染，研判兩者無關。依照中國官方公布，今年已累計4例鼠疫，但尚未出現醫院院內感染或社區感染，萬一有類似情況，將會針對相關地區提高旅遊疫情建議等級。

鼠疫為存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，其最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜；一旦引發肺的次發性感染則可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，此時肺鼠疫的飛沫傳染也可進一步造成人與人之間的傳染、流行。鼠疫如未經治療，致死率可達到30％至60％。

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