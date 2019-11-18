竹市民飽受竹縣掩埋場失火悶燒惡臭毒氣之災 官員束手無策？

新竹縣新豐掩埋場失火持續悶燒超過1週，惡臭隨東北季風飄到新竹市南寮地區，讓南寮居民苦不堪言，整天聞惡臭。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-18 20:29:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣新豐掩埋場因失火，已持續悶燒多日，由於重度污染的煙霧臭氣，趁著東北季風，擴散蔓延到新竹市南寮地區。南寮居民吸了惡臭1個多星期，市議員李妍慧說，服務處每天都接到爆量投訴電話，她也向新竹縣政府詢問相關處置作為，但只收到「三不」，讓她氣到說，市民的健康無價，要求縣府及中央環保署拿出解決對策，不要讓市民受無妄之災。

李妍慧說，縣府對新豐掩埋場持續悶燒問題態度不夠積極，也提不出對策，讓竹市民氣炸，南寮地區市民不管是打到竹縣環保局或竹市環保局，都未獲具體回應。

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新竹市環保局表示，竹縣新豐掩埋場九日發生火災後，因南寮地區街道瀰漫惡臭味，環保局的空氣監測盒子也在第一時間就偵測到，也立即向竹縣環保局要求應有處置作為，竹市除會持續監測外，也呼籲市民做好保護措施，同時也會請環保署出面協助，必要時請竹縣環保局提供口罩給南寮地區民眾使用，避免災害擴大。

李妍慧說，新豐掩埋場已持續悶燒超過1星期，期間不斷有濃煙竄出，且都往南寮地區飄散，縣府的不作為，已嚴重影響到市民的健康安全，她要求縣府應制定跨縣市的空氣污染防制計畫，當垃圾掩埋場失火時，應通報位於下風處的新竹市 ，且應明訂新豐掩埋場堆置垃圾的清理時程。

李妍慧強調，依據新竹縣政府消防局統計，新豐掩埋場前年燒了7次，去年燒了5次，今年燒第2次。當掩埋場失火已變「常態」，新竹市南寮居民難道要「常態性」地忍受掩埋場空污嗎？就因主管機關不同，市民束手無策只能「被吸入」有毒物質？她要求市府用「好鄰居條款」，要求縣府與市府共同制訂「空氣污染防制計畫」。

新竹市議員李妍慧（左）今天開直播指出，新竹縣新豐掩埋場失火後已持續悶燒1週以上，惡臭和高污染毒氣都往新竹市南寮地區飄散，市民飽受惡臭之苦，但竹縣和竹市都沒有作為，呼籲中央出面協助解決。（記者洪美秀攝）

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