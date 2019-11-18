阿姨激勵「要做第一」 台灣之光陳立喆拚搏奪下世界冠軍

2019-11-18 20:17:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光陳立喆因阿姨歐陽珠清激勵「要做陳立喆第一」，他超越自己拚搏奪下世界甜點冠軍，返回鳳山區中山國小母校分享他的故事，鼓勵學弟妹「逆境中活出精采人生」，他以過去曾被人冠上「壞學生」標籤，但歐陽珠清不放棄他，鼓勵他英雄不怕輸在起跑點，只要認真與堅持一定能成功。

鳳山區中山國小歡慶50週年校慶，校友陳立喆受邀分享「逆境中活出精采人生」的成功故事，他表示，母校環境景物變化很大，雖然在中山國小讀書的經驗不算順遂，小學時曾因打架、偷竊等行為，被人冠上「壞學生」的標籤，但陳立喆靠著堅強的意志力，向所有人證明不喜歡讀書也可以成功。

陳立喆是繼吳寶春之後，第2位獲得甜點界世界級冠軍的台灣之光，他將自己的奮鬥成功歷程，分階段註解為叛逆少年到烘焙學徒，然後是新手老闆，最後成為超級主廚。

陳立喆說，他就讀國小期間，曾是令校方頭痛的人物，考試總是全班最後一名，老師對他失望透頂，而父母不在身邊，常受同學嘲弄是個被爸媽遺棄的小孩，一聽就抓狂的他，唯一回應的方式就是出手揍人，一而再再而三的狀況重複上演，讓從小照顧撫養他的阿姨傷透了心。

陳立喆指出，但阿姨並沒有放棄他，反而不斷鼓勵、提攜他，甚至在他創業開店卻慘賠收場時，抵押房子貸款來幫他還債，陪伴他走過人生低潮，他把成功榮耀歸功於阿姨，是他生命中一輩子的貴人。

他的阿姨歐陽珠清也到場現身說法，她目前擔任中山國小家長會副會長，小孫子正就讀六年級，她曾告訴陳立喆「不要做吳寶春第二，要做陳立喆第一」，他真的做到了！英雄不怕輸在起跑點，只要認真堅持到底，成功一定會屬於你!

中山國小校長周淑蕙說，陳立喆逆轉人生故事激勵人心，他的阿姨不離不棄，與陳立喆堅持努力的精神，令人感到動容，師生們受益良多，大家獻上祝福卡，寫滿對他的感佩話語。

三年級學生童子瑜感謝他到校演講，學到努力不懈的精神；六年級學生李芃萱與李秉恩表示，要學習他堅持夢想、永不放棄的精神，學業上不要因一點小挫折就退縮，還有家人是很大的支持力量，大家要珍惜、孝順父母。

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