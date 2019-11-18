澎湖優鮮認證首增通路商 賴峰偉希望打開中國市場

澎湖優鮮認證實施10餘年來，首度加入通路商澎湖區漁會。（記者劉禹慶攝）

2019-11-18 20:44:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2008年首度實施的澎湖優先認證制度，今年首度加入通路商-澎湖區漁會，建立全台銷售網；澎湖縣長賴峰偉希望未來進一步打通中國市場，但因中國要求活魚運輸，同時不敵台灣養殖業者低利產銷，可能朝向契作方式進行。

「澎湖優鮮」是為了提升澎湖水產品質，供消費者更安心的保證，通過64道層層關卡，經過嚴格審查機制，每年都要抽驗多次，確認無重金屬及有毒物質等殘留，完全符合檢驗標準的優質水產產品，完成認證相當不容易。今年有5家通過澎湖優良水產品產地認證合格養殖業者，頒贈「澎湖優鮮」認證標章證書，還有首度加入的通路商澎湖區漁會。

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今年通過「澎湖優鮮認證合格養殖業者」計有5家：陳文翔、翁丁柱、吳定吉、吳宏偉、楊連春。認證品項共計8項：海鱺、鱸魚、紅甘、嘉鱲、黃錫鯛、黃金鯧、牡蠣、紫菜。通路商1家：澎湖區漁會，其認證品項共計8項：石斑、海鱺、鱸魚、嘉鱲、黃錫鯛、黃金鯧、牡蠣、紫菜。

賴峰偉表示，澎湖農漁特產在無污染的環境下，培養育成，品質與來源有其獨特的優異性，「澎湖優鮮」經歷11年的努力，已成功在全台建立良好品牌形象與優質口碑，參與認證的養殖業者也逐年增加，提供消費者更安心的保證。目前中國福建與雲南有意與澎湖農漁交流，未來希望打開中國銷路市場，帶動澎湖優鮮業者經濟收益。

今年通過澎湖優鮮認證5家養殖業者，獲得縣長賴峰偉頒發認證標章證書。（記者劉禹慶攝）

養殖業者必須通過64項檢驗，才能獲得澎湖優鮮認證。（記者劉禹慶攝）

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