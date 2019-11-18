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乳癌西醫治療後現副作用 中醫藥改善不適症狀

患者詹小姐（右）經李耘瑄醫師（左）中醫調理後，減輕癌症西醫治療的不適。（記者王俊忠翻攝）

患者詹小姐（右）經李耘瑄醫師（左）中醫調理後，減輕癌症西醫治療的不適。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-18 20:11:09

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲詹小姐是乳癌第一期患者，她接受手術後開始進行每週5天電療，及服用克荷爾蒙藥物Tamoxifen。但陸續產生潮熱、盜汗、口乾舌燥、咽乾欲咳等症狀，半夜會因滿身汗、睡不安穩，人也覺得疲憊，尋求中醫治療。台南市立醫院中醫部李耘瑄醫師給予中醫、藥治療2個月後，患者症狀陸續改善，生活品質也跟著提高。

Tamoxifen藥物具有阻斷雌激素與雌激素接受器結合的功能，可抑制乳癌細胞生長，減少乳癌復發；缺點是會產生心悸、盜汗、頭暈、發熱、潮紅等停經症候。李醫師說明，這些症狀以中醫角度來看，多是屬陰虛火旺的表現。而放射線治療則耗氣傷陰，初期副作用包含疲倦、食慾降低、皮膚潮紅、乾燥發癢、口腔或食道粘膜發炎。因此中醫治療採取滋陰清熱、益氣養陰為主，可使用沙參、玄參、青蒿、蹩甲、黃耆、黨參，會依個人症狀不同而做調整。

李耘瑄表示，醫療日漸進步，乳癌在西醫精準的診斷治療下，效果比之前更好，但像心悸、盜汗、頭暈、發熱、潮紅、失眠、精神不好等身體上不適症狀，都是西醫治療伴隨來的症狀，患者可以透過中醫降低這些副作用的不適。

詹小姐到市立醫院經過中醫治療兩個月後，不適症狀陸續改善，目前除了荷爾蒙療法，也持續服中藥。李醫師說，中醫對於手術後或放、化療中出現副作用及體力虛弱的患者，能增強體力、減少腸胃不適、眩暈、落髮、口亁、口腔潰瘍、便秘、腹瀉等副作用，改善生活品質。

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