長照諮詢找無人 彰化找250村里長當尖兵

衛福部辦理「長照知能認證村里長授證」活動，村里長們上完課，提昇長照知能後才能通過認證。（記者陳冠備攝）

2019-11-18 21:46:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕政府推動長照2.0計畫上路許久，仍有不少民眾不清楚可用資源，因此村里長就成為長照諮詢的第一線人員，為了讓村里長了解長照2.0的服務，衛福部今日在彰化醫院辦理「長照知能認證村里長授證」活動，吸引近250位村里長參與。社頭鄉協和村村長劉聰波表示，長照已成社區生活一部分，村長也要懂政策，才能幫助有需要的村民。

為落實政府推廣長照2.0服務，衛福部展開全國22縣市巡迴宣導，今日抵達彰化，由衛福部長照司司長祝健芳，針對長照資源專業照顧、交通接送、輔具服務與喘息服務等進行說明，村里長們上完課還參觀彰化醫院失智據點，提昇長照知能後才能通過認證。

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「村長伯，我家中長輩失智，白天要上班，沒人照顧怎麼辦？」劉聰波說，擔任村長三屆，看見不少年輕人為了賺錢只好出外打拼，造成獨老現象增加，其中若有失智、失能者，就無法讓年輕人安心工作，另外也有需洗腎者，要求聯絡專車等服務，因此他必須清楚各長照資源，才能及時照顧到村民的需求。他也說，每個人都會老，沒人幫忙找不到資源最可怕，所以當村里長一定要懂長照。

祝健芳表示，辦理「長照知能認證村里長授證」活動，就是要讓最基層的村里長了解長照2.0的所有服務，方便在遇到有長照需求及詢問，或是發掘到需要長照協助的家庭時，第一時間就能協助轉介，讓服務達到需要的角落。

彰化醫院院長謝文淮表示，身處第一線的村里長將是長照服務的尖兵，對於長照2.0的問題，衛福部設有1966專線，彰化醫院也以1966的分機做為專線，村里長和民眾都可撥打04-8298686轉1966諮詢。

衛福部在彰化辦理「長照知能認證村里長授證」活動，吸引近250位村里長參與。（記者陳冠備攝）

彰化醫院透過帶動唱，讓失智長者笑開懷，參加活動的村里長在旁觀摩。（記者陳冠備攝）

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