太平山森鐵復駛露曙光！ 原路線變化大 議員憂復駛有難度

太平山森林鐵路復駛露出曙光，預計明年底可完成可行性評估報告。圖為太平山森鐵一部分的蹦蹦車。（記者張議晨攝）

2019-11-18 19:13:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太平山森林鐵路停駛40年，最近中央規劃復駛，由宜蘭縣政府負責可行性評估。宜蘭縣議會今要求縣府進行專案報告，縣議員劉添梧憂心林鐵部分路段已建有房屋，未來面臨土地取得問題。縣府則說，路線、法規、沿線都市計畫都會一併評估，明年底就可提出可行性報告。

太平山林鐵1924年通車，起點從太平山下的土場，行駛至羅東鎮竹林車站，全長36.4公里，沿途設10座車站，1979年林業政策轉型，林鐵停駛，鐵軌已不復見，目前僅剩三星鄉天送埤站、竹林車站保存最為完整。

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今年7月行政院展開林鐵「復駛」的規劃，政務委員吳澤成不僅到宜蘭現勘路線，還率團，到日本江之島取經，讓森鐵復駛露出曙光。

縣府工商旅遊處長李東儒說，森鐵對居民發展、生活，有很大影響，且占有宜蘭開發史重要地位，復駛是所有人期望，中央委由縣府展開可行性評估。

李東儒說，未來規劃路線希望趨近於原來路線，原有路線分山地線、平地線，平地為土場至竹林，目前規劃以平地線為主，另新增羅東火車站、中興文創站，讓路線增加營運效益。

至於山地線，李東儒說，山地線全路段都在太平山森林遊樂區內，尚須羅東林管處協助，預計可行性評估案最近就能招標，最快明年底提出評估報告。

不過，森林鐵路停駛後，鐵軌、車站、車體已不復見；縣議員劉添梧憂心，森鐵大洲路段，兩側都已經蓋滿房子，怎麼走？走哪條？都還沒說清楚，復駛之路困難重重，批評專案報告內容草率。

縣議員陳鴻禧也說，三星鄉公所曾做過初步規劃，從天送埤至長埤湖約4億元，如果可以，先做三星段最快，應納入考慮。

縣府秘書長林茂盛回應，三星鄉公所僅是營造森鐵意象，爭取對象為觀光局，能否拿來做為森鐵復駛路線，還要再做評估；目前規劃將以原路線為原則，包含路線、法規、沿線都市計畫等，都會納入評估報告中。

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