樹木感染病蟲害 東豐自行車綠廊恐成「禿廊」

東豐自行車綠廊是台中市知名景點。（台中市議員陳清龍提供）

2019-11-18 20:15:59

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐自行車綠廊為台灣著名騎乘自行車景點之一，每年吸引許多遊客。台中市議員陳清龍今日在議會指出，東豐綠廊全區都有樹木感染病蟲害，已有多棵枯萎死亡、傾倒腐朽，恐危及公共安全，觀旅局卻未積極處理，多位民眾向他陳情，擔心東豐綠廊將變成「禿廊」。

陳清龍表示，后豐、東豐自行車綠廊吸引眾多遊客慕名至此，但今年3月，觀旅局在東豐綠廊8公里處邊坡施工，砍除10餘棵大樹；最近全區又出現樹木感染感染病蟲害的問題，根據中興大學針對東豐自行車綠廊的管理建議書指出，從0.2公里處起，有多株樹木遭白粉病感染，苦楝樹遭白蟻築蟻道、褐根病等染病枯萎，直到自行車道終點皆有狀況，甚至連基本的修剪維護都未做到，除致危及公共安全，更影響綠廊景觀，民眾看了都很擔憂，市府再不設法改善，東豐綠廊將變成「禿廊」。

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觀旅局表示，14日已安排專家學者至東豐自行車綠廊全線勘查，了解樹木健康狀況，同時開立病蟲害管理建議書，全線苦楝樹枯死約34棵，以3公里至4.5公里處共12棵枯死較嚴重，另在1.3公里至1.4公里，以及6.8公里至6.9公里處有白蟻現象，後續將依建議書儘速進行相關防治作為，維持東豐自行車綠廊的綠蔭環境。

東豐自行車綠廊出現樹木枯萎。（台中市議員陳清龍提供）

東豐自行車綠廊出現樹木感染病蟲害，台中市議員陳清龍要求市府盡速改善。（記者張菁雅攝）

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