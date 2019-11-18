2019-11-18 18:52:15

〔記者歐素美／台中報導〕麗寶樂園渡假區創新服務，率先引進自駕無人接駁巴士！行駛飯店、OUTLET、賽車場及樂園，供民眾免費搭乘，即日起至明年6月30日前，民眾搭乘自駕無人接駁巴士並填寫問巻，還有機會抽中Dyson吹風機和iPhone11等大獎。

麗寶樂園渡假區自駕無人接駁巴士，今天在麗寶國際賽車場啟動亮相！台中市運動局長李昱叡及經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室等產、官、學界共襄盛舉，並現場搭乘體驗，對於無人自駕車AI技術擴大應用於渡假區，創新的接駁服務表示肯定，期許麗寶樂園渡假區持續朝智慧園區的願景邁進。

台灣智慧駕駛股份有限公司執行長沈大維表示，這次全新亮相的4輛自駕車，分別為4米、6米電動巴士，外型嶄新時尚、每輛耗資千萬，除融合定位、感知、決策及車輛控制等自動駕駛4大技術，車內更搭載先進車用攝影鏡頭、雷達與光達等感測元件。

其中，感知模組能偵測其他用路者是否有干涉自駕車行駛可能性及判斷道路規則、辨別交通號誌等，經車用運算平台計算後並傳送最佳化的行車命令給車輛的轉向、煞車系統等，以最安全及舒適的方式來完成自動駕駛。此外，自駕車並具備環保、節能、減碳等特性，為安全綠色運輸產業，更能節省人力成本，相信未來可應用至更多園區及場域。

麗寶樂園渡假區副董事長、同時也是中華車會理事長陳志鴻，是這次引進創新自駕車服務的關鍵推手，他表示，中華車會為國際組織FIA會員，以推廣道路交通安全為宗旨，近期成立兒童交通安全教育館，落實交通安全觀念宣導，更不遺餘力推廣運輸產業的發展。

自駕車計畫由經濟部工業局與台灣智慧駕駛合作主導，麗寶則是提供場域，將自駕車引進串連渡假區接駁點，將環保節能的綠色運輸產業落地上路，中華車會、麗寶與台灣智駕三方攜手合作，用行動展現對於台灣新科技的支持。

即日起，民眾於麗寶樂園渡假區即可免費搭乘，從飯店-OUTLET-樂園-賽車場，每日往返12班，最早班次為10點，末班車為下午4點半。

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