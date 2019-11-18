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長輩念「一到就傳訊通知別人是壞習慣」 網友：遲刻魔？

日前一位網友出席親戚聚會提早到就通知大家，卻被長輩駁斥是壞習慣。示意圖。（資料照）

日前一位網友出席親戚聚會提早到就通知大家，卻被長輩駁斥是壞習慣。示意圖。（資料照）

2019-11-18 16:50:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前回南部與家人聚餐時，相約12點餐廳集合，他提早10分鐘到就在Line群組通知大家，其他親戚遲到30分鐘後才陸續抵達，沒想到竟有長輩告訴他「一到就傳訊息告訴別人是『壞習慣』」，讓他相當困惑。

這位網友在PTT上發文，日前與親戚約12點在餐廳吃飯，他很有禮貌地提早10分鐘到現場，於是傳訊息和大家說自己已經到了，其他親戚則是姍姍來遲，不料吃飯過程中，竟有長輩向他說「以後就算準時到，也要等約定時間的5到10分鐘再通知」，更說一到就告訴別人是個「壞習慣」。

這位長輩說「太準時甚至是提早到會給人一種壓力」，還提醒他以後跟長官、客戶或是心儀女生吃飯時，最好不要太準時，因為這樣會「害對方懷疑自己是不是遲到大王」。

原PO聽完此話相當不解，明明有約就應該守時，但長輩卻覺得準時是壞習慣，會給人造成壓力。許多網友一面倒批評「遲刻魔長輩」、「準時是種禮貌，是能力也是態度」、「守時是美德，不準時就是不尊重對方」、「遲到就是浪費別人時間」、「準時是對的，不要給遲到的人找藉口」。

不過也有網友認為需要視狀況決定「如果對方是長官上司、你尊敬的人或遠道而來的人，晚點講自己到了會顯得比較體貼」。

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