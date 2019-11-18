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力促中央把「高鐵延伸宜蘭」 全縣連署站今成立

高鐵延伸宜蘭促進會今天成立全縣連署站，號召民眾參與連署，反映基層心聲。（記者張議晨翻攝）

高鐵延伸宜蘭促進會今天成立全縣連署站，號召民眾參與連署，反映基層心聲。（記者張議晨翻攝）

2019-11-18 16:46:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院規劃將高鐵延伸宜蘭，立委陳歐珀、農委會前主委林聰賢、宜蘭市長江聰淵發起「高鐵延伸宜蘭促進會」，今天舉辦連署大會，廣邀民眾參與連署，促成中央將高鐵延伸至宜蘭；促進會說，促進會是要團結宜蘭力量，把宜蘭人心聲傳達給中央政府。

促進會成立以後，在全縣舉辦連署活動，目前已累積3千人參與連署，位於宜蘭市宜興路的蔡英文、陳歐珀聯合競選總部，則是民眾連署的主要據點。

江聰淵指出，高鐵延伸宜蘭有助宜蘭發展，也是全台環島路網重要的一環，希望透過促進會，表達宜蘭對高鐵的期望。

尋求立委連任的陳歐珀，到場力挺；他指出，高鐵有區域平衡發展的重要性，也是落實「西部高鐵，東部快鐵」計畫的第一步，才能打通東西兩岸的任督二脈。

另，外界憂心若高鐵延伸宜蘭，鐵路高架進程是否會受阻，陳歐珀則掛保證說「不會」，因高鐵規劃是全縣高架，且與宜蘭鐵路高架合併施工，可一舉解決頭城到二結的鐵路高架工程經費問題。

陳歐珀說，高鐵是北宜直鐵的升級版，此項建設應不分藍綠共同團結宜蘭鄉親的心聲，爭取宜蘭百年發展的重要時刻。未來將透過「連署站」的設立及「答客問」小冊子的發放，讓宜蘭縣民能夠「理性了解，堅定支持」。

高鐵延伸宜蘭促進會今天成立全縣連署站，號召民眾參與連署，反映基層心聲。（記者張議晨翻攝）

高鐵延伸宜蘭促進會今天成立全縣連署站，號召民眾參與連署，反映基層心聲。（記者張議晨翻攝）

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