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北市抽驗食品容器 1件竹筷驗出聯苯

台北市衛生局今公布市售食品容器抽驗結果，1件竹筷驗出聯苯。（衛生局提供）

台北市衛生局今公布市售食品容器抽驗結果，1件竹筷驗出聯苯。（衛生局提供）

2019-11-18 15:25:19

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局今公布市售食品容器抽驗結果，共計抽驗59件食品容器具，5件不符合規定，1件竹筷驗出聯苯、還有3件手套、1件奶瓶標示不符。

衛生局最近至量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店等處抽驗，共抽驗包含20件塑膠容器具（含15件塑膠手套及5件奶瓶）、14件紙製餐具、15件免洗筷或木製攪拌棒及10件不鏽鋼餐具。衛生局發現1件竹筷驗出聯苯0.834ppm，其標準為不得檢出，衛生局已通知下架違規產品，移請新北市政府衛生局辦理。另外還有1件塑膠手套未標示為供重複使用或供一次使用或等同意義字樣，2件塑膠手套未標示耐熱溫度、1件奶瓶未標示耐熱溫度，其中2件來源屬臺北市者，依違反食品安全衛生管理法，處新3萬元以上、300萬元以下罰鍰，命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局提醒，塑膠類食品容器具之耐熱溫度可能因不同規格，或經由不同加工方式製成，以致實際耐熱溫度有所不同，各產品之實際耐熱溫度，應以製造商標示為準。建議消費者於購買前應先確認其材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項或微波等其他警語，選購標示完整之產品，並依照標示事項正確使用。當產品發生破損或裂痕，應立即更換，以確保安全與健康。

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