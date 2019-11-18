永別了！鹿港龍山寺「肉包阿伯」 59年攤車人生畫休止符

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財，今年11月3日還準備出門賣包子饅頭。（施雲軒提供）

2019-11-18 16:09:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕永別了！鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財，59年的攤車人生畫上休止符，成為鹿港人永遠的懷念！

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財，今年11月3日還依舊出門賣包子饅頭。（施雲軒提供）

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財，打從25歲就開始攤車人生，59年來堅持純手工古早味，由他跟妻子在家做，冬天賣包子饅頭，夏天就賣涼粽，也就是俗稱的鹼粽，再由吳明財推著攤車到市區叫賣，但近來有人發現多日未見「肉包阿伯」的身影，向附近鄰居打聽，才得知吳明財已經離開人世。

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鹿港民俗文物館副館長施雲軒，11月3日跟龍山寺「肉包阿伯」買饅頭肉包，如今已成懷念。（施雲軒提供）

鹿港龍山里長陳永祥表示，「肉包阿伯」在日前離世，享壽84歲，大家都覺得很捨不得，由於「肉包阿伯」妻子80多歲，平時都是兩夫妻一起準備材料動手做，近年來隨著夫妻倆年紀增長，考量體力關係，數量也準備較少，常常都是一出門就賣光光了！

鹿港民俗文物館副館長施雲軒，11月3日跟龍山寺「肉包阿伯」買饅頭肉包，如今已成懷念。（施雲軒提供）

聽到「肉包阿伯」過世的消息，令鹿港民俗文物館副館長施雲軒特別感傷，因為，他不只是從小吃到大，更愛阿伯肉包的不油膩，但最近幾年阿伯成為遊客到鹿港必拍的「風景」，讓施雲軒常常都買不到，因此，他都乾脆算準阿伯的出攤時間，直接到阿伯家的門口守著攤車。

鹿港龍山寺「肉包阿伯」，夏賣涼粽冬賣饅頭肉包，此情此景已成追憶。（檔案照，記者劉曉欣攝）

施雲軒說，他今年11月3日才到「肉包阿伯」家門口，阿伯正準備要出攤，把肉包、饅頭放上攤車擺好，蒸籠下方還開著爐火，蒸籠還冒著煙，他快速選購一大包肉包饅頭，帶回家就放進冰箱冷凍，想吃的時候再拿出蒸熱，沒想到，就聽到「肉包阿伯」過世的消息，如今每咬一口的阿伯肉包饅頭，就會想起阿伯在鹿港擺攤的身影。

鹿港龍山寺「肉包阿伯」，夏天賣涼粽，總是專注把涼粽切成小塊裝盒賣。（檔案照，記者劉曉欣攝）

施雲軒說，「肉包阿伯」以前都是推著攤車在市區叫賣，會用著鹿港腔沿街喊著「包子饅頭」，後來年紀較大後，就不再叫賣，生意也越來越好，許多人都指定要吃傳統味的包子饅頭，麵皮比較厚也比較Ｑ；而阿伯的涼粽也很好吃，獨特的三角扁平狀，非常特別。

鹿港龍山寺「肉包阿伯」夏天賣涼粽，如今已成回憶。（檔案照，記者劉曉欣攝）

近年來因為「肉包阿伯」的涼粽與肉包，都越來越搶手，許多人都是追著阿伯的攤車跑，幾乎每個人來買都拍照打卡，也成為鹿港街頭最美的風景之一，如今阿伯離世，也讓鹿港人感嘆，此情此景只剩追憶。

鹿港龍山寺「肉包阿伯」夏天賣涼粽，獨特的三角扁形是為了方便攤車堆疊冰鎮。（檔案照，記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺「肉包阿伯」夏天賣涼粽，造型是三角扁形，連綁法都很特別。（檔案照，記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺「肉包阿伯」吳明財的攤車，曾是鹿港最美的街角風景之一。（施雲軒提供）

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