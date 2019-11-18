兒童權利公約30週年 新北推薦書單贈好書

今年是聯合國兒童權利公約30週年 ，新北市舉辦「聽你說、聽我說活動」，右後為台少盟秘書長葉大華。（記者賴筱桐攝）

2019-11-18 14:35:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉辦「聽我說‧聽你說─兒童權利公約30周年人權月」活動，並推薦10大書單，致贈偏區學校書籍，幫助孩子從小認識並落實兒童權利公約的精神。

副市長謝政達表示，台灣2014年5月20日立法院三讀通過兒童權利公約施行法，並於同年11月20日起施行。今年適逢聯合國兒權公約30週年，市府結合社政、教育及文化等局處以及社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟，於11月、12月舉辦親職講座及兒少講座。

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今年6歲的帥帥說，他最喜歡玩，主持人兒少科長劉倩如問，玩什麼？他以「臭奶呆」的口吻說：「寶可夢」；秀朗國小3年級學生劉以勤說，他最喜歡讀繪本，最喜歡的是日本繪本「活著」，因為台灣常發生車禍，希望上學走路都能安全。

當選新北市兒少代表的國中生曾敬堯表示，國中生關心第8節課和服裝自主議題；曾是新北女孩代表的梁容爾，目前是台北大學社工系3年級學生，曾多次到非洲，在就讀華僑高中期間和社團發起「舊鞋救命」到肯亞活動，她目睹非洲小孩要走很遠的路，才能取得一杯不太乾淨的水。

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，兒童權利必須落實在每天的生活中，希望藉由推薦兒少人權讀本推廣，除了優先選擇台灣本土作家的作品，並推薦波蘭兒童人權之父柯札克的經典名著「麥提國王執政記」及「當我再次是個孩子」等書籍。

活動除了推薦經典書單，並由出版商代表捐贈書籍給偏遠地區學校、兒少福利機構或原住民部落，包含永定國小、坪林國中、金山高中及大同育幼院等單位。

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