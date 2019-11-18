得不償失！趁風大露天燒稻草及垃圾、竹市開罰43件

得不償失！新竹市有農友露天燒稻草和垃圾，遭新竹市環保局開罰，已開罰43件，並要繳相關罰金，呼籲民眾不要露天燒稻草和垃圾。（記者洪美秀攝）

2019-11-18 14:37:32

［記者洪美秀／新竹報導］每年秋冬受到東北季風影響，很容易造成空氣品質不佳，此時若民眾或農友貪圖方便隨意露天燃燒，會加劇空氣品質惡化程度。新竹市環保局統計露天燃燒違規案件，今年1到10月已裁處34件，累計罰鍰43萬6000元，目前將進入2期稻作收割期，呼籲農友，不要燒稻草製造空氣污染，共同守護新竹市好空氣。

環保局表示，日前有婦人貪圖方便，將農業廢棄物點火露天燃燒，因風勢導致熊熊烈火，火勢擴大無法控制，險波及鄰近民宅與工廠，所幸消防單位出動多輛消防車與人力，才將火勢控制撲滅，事後除要向鄰居致歉賠償，環保局也依空氣污染防制法告發處分，此例讓婦人懊悔不已。

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環保局表示，露天燃燒不僅會釋放大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）及有害氣體至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康，甚至影響行車安全，造成車禍傷亡，還會涉及刑事責任。而農民習慣燃燒稻草，只是燒掉稻草內含的水分、養分，頂多只有除蟲效果，沒有增加土壤肥力的效果，提醒農民不要擅自燃燒稻草，不僅會燒到別人的健康，也會燒到自己的荷包，一定要改變焚燒稻草的習慣以免受罰。

環保局強調，依空氣污染防制法第32條規定，最重處10萬元罰鍰。另外亦可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定，請民眾及農友遵守法規。民眾如發現露天燃燒，可洽陳情專線：0800-066666。

得不償失！新竹市有農友露天燒稻草和垃圾，遭新竹市環保局開罰，已開罰43件，並要繳相關罰金，呼籲民眾不要露天燒稻草和垃圾。（記者洪美秀攝）

得不償失！新竹市有農友露天燒稻草和垃圾，遭新竹市環保局開罰，已開罰43件，並要繳相關罰金，呼籲民眾不要露天燒稻草和垃圾。（記者洪美秀攝）

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