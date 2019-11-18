為動物做棲地玩具 新竹市小志工做馬來猴及浣熊玩具超有趣

新竹市立動物園年底開園，動物園日前舉辦工作坊，由小朋友做動物玩具，給動物未來棲地玩耍，都覺得很有趣且有意義。（記者洪美秀攝）

2019-11-18 14:30:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園12月28日重新開園，動物園日前舉辦動物工作坊邀請親子動手製作「動物玩具」，並將玩具設施布置在動物棲地，有馬來猴專屬輪胎遊具，還有浣熊罐裝飼料遊具等，讓孩子參與動物新家的佈置，一起迎接動物園開園。

動物園日前舉辦「妝點新厝-遊具入籠舍」工作坊，參與的大小朋友一起製作馬來猴專屬「猴小孩不無聊」輪胎遊具及「北美浣熊動動腦」罐裝飼料裝置，利用回收、設計、再利用的環保理念製作動物玩具，協助動物行為更加豐富、身心更健康，讓動物園化身成最佳的環境教育場域。

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新竹動物園表示，北美浣熊動動腦是罐狀餵食裝置，下方裝設塑膠小球，吸引浣熊觸碰與抓取，在抓取過程中，浣熊會拉扯罐中的麻繩來搖晃瓶身，讓罐內飼料間歇性的掉出，比起單方面餵食飼料，更能夠刺激浣熊動腦思考、主動獲得食物；而「猴小孩不無聊」用廢棄回收的輪胎製成，因為形狀彎曲多變，很適合體型嬌小的馬來猴藏匿，讓猴子們玩捉迷藏，並且驅動牠們互動玩耍。

參與的志工們也進入馬來猴的棲地與室內籠舍，協助清理猴島環境，將馬來猴輪胎遊具放入展場；隨後進入北美浣熊籠舍，讓小朋友親手拿著罐狀餵食裝置測試功能，浣熊們也展現高度好奇心動手嘗試將裝置內的飼料搖出，能跟浣熊近距離接觸，小朋友都覺得印象深刻。

市立動物園主任楊家民說，透過工作坊，讓親子製作動物玩具，讓孩子認識動物特性外，也從中進行環境動物生命教育，更讓孩子對動物的行為及未來棲地有所了解，很具意義。

市府都發處表示，親子工作坊共開10場，累計超過300人次參與，新竹動物園全新開園後不僅是硬體改造，更要結合生命、環境教育，未來會持續邀請大小朋友學習服務，如動物園內設置食物森林，讓小朋友體驗種植樂趣，也更加了解適合動物食用的蔬果，另外遊具工作坊、製作河馬手抄紙等，都是讓環境與生命教育向下紮根，讓動物園成為有溫度與教育意義的基地。

新竹市立動物園年底開園，動物園日前舉辦工作坊，由小朋友做動物玩具，給動物未來棲地玩耍，都覺得很有趣且有意義。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園年底開園，動物園日前舉辦工作坊，由小朋友做動物玩具，給動物未來棲地玩耍，都覺得很有趣且有意義。（記者洪美秀攝）

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