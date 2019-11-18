他建議關子嶺蓋纜車發展觀光 南市府：這問題要先解決

南市議員劉米山建議市府可興建纜車系統或天空步道，創造生機，讓關子嶺風景區風華再現。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-18 13:28:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員劉米山今天於議會進行總質詢，針對溪北地區的觀光發展，尤其是關仔嶺地區，建議市府可興建纜車系統或天空步道，創造生機，讓關子嶺風景區風華再現。南市觀旅局則表示，興建纜車的構想很好，但當地屬於水源保護區，在法令沒有解編之前，要蓋纜車有困難。

劉米山表示，關子嶺溫泉赫赫有名，其實除溫泉外，附近還有很多景點，包括大凍山、大仙寺、水火同源等自然風景，市府應妥善規劃，雖然西拉雅國家風景區也有投注經費，可是力道太小，他認為從白河水庫至關子嶺路段，市府可參考國外作法，例如發展天空步道、增設攀岩設施，甚至發展纜車系統，提升休憩品質，為關子嶺風景區創造生機、風華再現。

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劉米山建議的纜車系統的構想，路線是從白河水庫經大仙寺、枕頭山到關仔嶺風景區。

觀旅局回應指出， 白河水庫主管機關是經濟部水利署，管理機關為嘉南農田水利會（白河水庫管理所），目前 關子嶺屬於水源保護區，有特定水土保持區禁建問題，法令沒有解編之前，要蓋纜車、天空步道有困難，且目前全國各地的天空步道其實負評累累，其實真得不建議蓋天空步道，後續管理單位及營運單位壓力也都會很大。

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