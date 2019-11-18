平日缺眠假日補眠易變胖 國衛院開發APP助管理
〔記者林惠琴／台北報導〕過去研究指出，長期處在平常睡得少，假日睡得多的「社交時差」中，將會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病風險，為了讓國人在日常生活中進行睡眠型態的健康管理，國家衛生研究院開發一款手機應用程式「作息足跡」（Rhythm），可透過手機紀錄作息，以利自我管理。
「社交時差」是指平常因工作需要早起而睡眠不足，到了週末又補眠而晚睡晚起，如同從台灣到泰國曼谷晚了一個小時時差的地區，上班時則要把時差調回台灣的時間。
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不過，國衛院群體健康科學研究所醫師林煜軒表示，過去研究指出，這種生活型態會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病的風險。
林煜軒指出，2017年美國睡眠醫學會的研究發現，每1小時的社交時差將高11%心血管疾病的罹病風險；2019年《當代生物學》（Current Biology）科學期刊的研究也指出，睡眠不足會降低體內的「胰島素敏感性」，導致血糖容易過高，增加罹患糖尿病的機會。
林煜軒說明，以往要了解自己的睡眠作息不容易，不論是市面上的穿戴式裝置，或是去醫院接受睡眠檢查，但該研究團隊開發一款手機應用程式「作息足跡」，透過記錄28位使用者一個月的作息，睡眠準確度已達到90.4%，節律一致性也有87%，有利於民眾管理自我作息，減少作息不規律帶來的危害。
此項研究成果已於刊登於醫學資訊頂尖期刊《醫學網路研究期刊》子期刊（JMIR mHealth and uHealth）》。