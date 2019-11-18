先進手部心導管微創手術 老翁術後3天開心揮竿釣魚

苗栗縣為恭紀念醫院心臟內科醫師洪培倫表示，遠端橈動脈心導管手術是近年最先進治療心肌梗塞的心導管技術，可達傳統手術效果且更快復原。（記者鄭名翔攝）

2019-11-18 13:05:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕70歲李姓老翁愛好釣魚，但近來光提著釣具到海邊就常胸口悶痛、氣喘吁吁，就診發現為冠狀動脈阻塞導致心臟缺氧，需要做心導管疏通，但傳統手腕橈動脈穿刺術後復原長，讓視釣魚如命的李翁躊躇，最後在醫師建議下採「遠端橈動脈心導管手術」，從大拇指基部穿刺，不僅效果佳且復原快，讓老翁術後3天又可開心甩竿釣魚。

苗栗縣為恭紀念醫院心臟內科醫師洪培倫指出，遠端橈動脈心導管手術是近年最先進治療心肌梗塞的心導管技術，不同於傳統鼠蹊部股動脈和手腕橈動脈穿刺，改從大拇指基部侵入血管，循橈動脈至心血管阻塞處，不僅能減輕患者不適感，且傷口小復原快、不影響手腕活動。

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李翁經檢查確診為穩定型心肌梗塞，此類患者易感到胸口悶痛、呼吸不順，引發運動型心絞痛，若長期忽視恐導致心臟萎縮衰竭；醫師考量老翁需求，故採遠端橈動脈心導管手術，僅需於手部局部麻醉，過程不易疼痛，術後隔天即可出院，第三天老翁就扛著釣具、冰箱到海邊釣魚，胸悶喘氣症狀已不復見。

洪培倫說，遠端橈動脈心導管手術不僅提升病患舒適性，並改善長時間手術的不適感，且更易止血，即便局部出血也不會蔓延至前臂；此外，從大拇指基部穿刺治療，術後手腕仍可正常活動，一日後就可拿重物，而對於腎病患者而言，更能避免影響洗腎廔管建置。

但洪培倫提醒，要採取遠端橈動脈心導管手術仍須經醫師專業診斷，評估血管是否適合，而術後儘管疏通血路，但仍須嚴密監測控制膽固醇，避免短時間內又堵塞復發。

遠端橈動脈心導管手術傷口小、復原快，術後幾乎看不見傷口。（記者鄭名翔翻攝）

患者心血管嚴重阻塞，須立即進行心導管手術。（記者鄭名翔攝）

經過遠端橈動脈心導管手術後，原阻塞的心血管明顯疏通。（記者鄭名翔攝）

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