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桃機三航廈完工期恐要再延一年 立委批丟臉丟到國際

桃園國際機場第三航廈主體工程一再延宕，桃機董事長王明德（右）表示，若明年主航廈動工，預計完工期會比原先晚一年。左為交通部政務次長王國材。（記者羅沛德攝）

桃園國際機場第三航廈主體工程一再延宕，桃機董事長王明德（右）表示，若明年主航廈動工，預計完工期會比原先晚一年。左為交通部政務次長王國材。（記者羅沛德攝）

2019-11-18 13:50:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園國際機場第三航廈主體工程一再延宕，立法院交通委員會今審查桃機明年度預算，多位立委關切第三航廈是否真能在2023年完工。桃機董事長王明德表示，已請設計單位檢討，希望在原預算下盡快發包出去，目前設計調整尚未完全定案，今年沒辦法動工，因此目前決定先蓋北廊廳，若明年主航廈動工，預計完工期會比原先晚一年。

立委葉宜津今天在立院直言，「第三航廈不能再拖了」，台灣是島國，一定要國際化，尤其是機場類的建築。她說，第三航廈設計的很漂亮，但沒有衡量自己的能量，導致標不出去，也做不起來，工程進度一拖再拖，畫這麼漂亮的大餅，還不知道自己做不到，而且第三航廈作品得標，我們卻一改再改，對設計師很不尊重，國際上大家看了也是直搖頭。

立委童惠珍也表示，若修改與期待有落差，會丟臉丟到國際；立委李昆澤也提醒桃機，第三航廈相關工程及施工進度都要確實掌握，桃機是國家重要門戶，相關乘載量也已經飽和，若第三航廈不斷拖延，對整體國家的觀光、國內外旅客交通都會造成很重大影響。

交通部次長王國材回應，交通部已進行內部檢討，也了解若更改設計，是對設計師的不尊重，因此要求在簡化設計同時，不能更改原先的設計理念，相關檢討方案預計明年2月底定案。

王明德說，桃機第三航廈主航廈設計得很漂亮，但問題出在過去預算沒控制好，工程所需材料、工法都是讓廠商卻步的原因，認為風險過高，不願意投標。

王明德表示，目前已請設計單位檢討，希望在原預算下盡快發包出去，設計簡化尚未完全定案，主要是牽涉到結構外審等問題，今年沒辦法動工，因此目前決定先蓋北廊廳，若明年主航廈動工，預計完工期會比原先晚一年。

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