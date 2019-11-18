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北市抽驗染髮劑 6件標示不合格

「伊露恩草本染髮霜4淺栗色 第1劑 第2劑」，外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

「伊露恩草本染髮霜4淺栗色 第1劑 第2劑」，外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

2019-11-18 12:51:52

〔記者蔡思培／台北報導〕不少民眾會透過染髮劑改變髮色，但染髮劑多由化學成分組成，不合格產品可能引發問題。台北市衛生局今公布染髮劑抽驗結果，發現6件產品標示不符規定。

衛生局此次對轄內藥局及連鎖藥粧店，進行市售染髮劑品質檢驗，共抽驗20件產品，發現「富麗絲染髮系列 亞麻棕色 第1、2劑」、「優媚霜三重護髮雙管染髮霜5NB自然棕（第一劑、第二劑）」、「伊露恩草本染髮霜4淺栗色 第1劑 第2劑」、「炫艷護髮染髮乳（7自然黑色）」等4件產品，外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。1件「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」，則是外盒標示「製造廠名稱」及「用法」之部分內容遭遮蔽，另1件「魅尚萱染髮慕斯3N黑褐色（第一劑、第二劑）」，是外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符，且外包裝未有批號。

衛生局指出，上述產品化粧品衛生安全管理法，3件屬臺北市業者計，已依法處辦，通知產品回收改正。另3件違規產品來源業者屬新北市，已移請所轄衛生局後續處辦。

衛生局提醒，化粧品外包裝標示內容須依化粧品衛生管理條例第6條規定：「化粧品之標籤、仿單或包裝，應依中央衛生主管機關之規定，分別刊載廠名、地址、品名、許可證或核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期…」，違者可依同條例第28條，處10萬元以下罰鍰。

「富麗絲染髮系列 亞麻棕色 第1、2劑」，外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

「富麗絲染髮系列 亞麻棕色 第1、2劑」，外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」，外盒標示「製造廠名稱」及「用法」之部分內容遭遮蔽。（衛生局提供）

「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」，外盒標示「製造廠名稱」及「用法」之部分內容遭遮蔽。（衛生局提供）

「炫艷護髮染髮乳（7自然黑色）」，其外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

「炫艷護髮染髮乳（7自然黑色）」，其外包裝標示與衛生福利部原核准許可證及仿單標籤黏貼表內容不符。（衛生局提供）

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