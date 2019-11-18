會考最後一名校長調教育處？議員稱有任期 林明溱：滿2年可調動

縣長林明溱指會考成績差的校長調動，會考量任期規定，1任4年，但兩年就可調動。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-18 13:14:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中會考成績差，縣長林明溱上週在議會答詢時表示，縣內會考成績最後一名的國中，校長要調回教育處磨練。縣議員唐曉棻今天強調，校長受任期保障，且會考成績不好因素很多，光憑成績調動並不公平。林明溱答復，會考量任期，依規定任滿2年就可調動，經評比其任內成績，退步最多、最後一名學校的校長即調回教育處。

南投縣今年的國中會考成績不好，縣議員賴燕雪等人12日在縣議會縣政總質詢時，直指今年南投縣國中會考成績，是全台最後一名，縣府的增A減C計畫成效不彰，而教育是根本，縣府一定要有積極對策。

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縣長林明溱當天答詢，國中會考成績若連兩年退步，校長就會有所調動，但調去任何一所學校都對那所學校不公平，因此決定要調回教育處，由儲備校長去接這所國中的校長。會後接受媒體訪問時則說，會請教育處就各國中會考成績進行評比，今年最後一名的學校，校長就調回教育處磨練，才能讓所有國中校長有所警惕。

會考最後一名國中的校長要調回教育處的訊息，讓全縣國中校長譁然，很多偏鄉校長認為不公平，也認為校長聘書有保障4年任期。

縣議員唐曉棻今天在縣政總質詢時，也重提該問題，認為近年來南投縣受少子化的衝擊，學生人數減少，且有些注重學業成績的家長，讓孩子越區就讀或私校，國中會考成績不好，要考量的因素很多，例如留在偏鄉學生的素質都是要考量的因素。況且校長也有任期制，任期未到怎能就調動？

縣長林明溱今天答覆則強調，學校爭取學校設備縣府會努力配合，但為了鼓勵校長認真，讓家長對學校信任，若這所學校的會考成績一直在退步，就會考量退步最多的、成績最後一名的，調回教育處再進修再提升。但調動方式縣府會尊重校長的任期制規定，不是縣長想調動就調動。

縣長林明溱後來又在接受媒體採訪時表示，校長任期是4年1任，但2年就可調動。

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