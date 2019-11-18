恭喜！台灣小姐榮獲2019世界美顏小姐第4名及最佳才藝奬

第9屆台灣小姐冠軍的高曼容，參加在菲律賓舉辦的2019世界美顏小姐比賽（Face of Beauty International），總決賽榮獲第4名及最佳才藝獎。（高曼容提供）

2019-11-18 12:53:58

〔記者佟振國／南投報導〕可喜可賀！出身南投埔里也是第9屆台灣小姐冠軍的高曼容，參加在菲律賓舉辦的2019世界美顏小姐比賽（Face of Beauty International），總決賽榮獲第4名及最佳才藝獎，是台灣近2、30年來在國際賽上少數進入前5名的好成績，高曼容也在臉書報喜，分享這個好消息，更感謝所有一路相挺的單位、親友與粉絲。

高曼容身穿晚禮服，展現高雅氣質。（高曼容提供）

高曼容今年馬不停蹄參加國際賽事，盼以柔性力量為台灣爭光，讓世界看見台灣，這位埔里姑娘也說到做到！大約4個月前飛往羅馬尼亞，參加「2019Miss onelife國際大賽」，不僅拿下「最佳媒體獎」，也擠進前10強的總決賽，開心秀出以中華民國國旗當背景的選美照，充分表現出代表台灣出賽，且讓世界看見台灣的感動。

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高曼容泳裝競賽也展露好身材。（高曼容提供）

高曼容隨後又積極備戰11月的2019世界美顏小姐比賽，還特地選在埔里拍攝個人宣傳影片，介紹埔里風土民情，包括茭白筍等特產、虎頭山等景點及文化藝術等一一入鏡，為台灣及故鄉埔里做最佳的國際行銷。

高曼容為參加比賽，也在故鄉埔里拍攝宣傳影片，親自下田採茭白筍。（高曼容提供）

到菲律賓10天有5天是緊湊的比賽，包括泳裝、國服、才藝等競賽，也與參賽佳麗一同做公益，下鄉關懷弱勢孩童，精神、體力都是不小的負荷，高曼容說，當在台上聽到大會宣布台灣小姐獲得第4名與最佳才藝獎時，當場激動落淚，這也是台灣近2、30年來在國際選美賽事上進入前5名的好成績，要把這份榮耀獻給國家，以及所有一路相挺支持的人。

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