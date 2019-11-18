安捷訓練機墜海 運安會調查：維修手冊未要求檢修注油器

安捷航空公司一架訓練機昨在小琉球附近海面失事，機上3人均獲救（見圖），運安會調查發現，原廠發動機維修手冊未要求注油器進行檢修。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-18 13:40:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年7月9日安捷飛航訓練中心1架Diamond DA-40NG型機，登記號碼B-88123，從台東豐年機場飛往高雄機廠途中，因發動機故障迫降海面，事故機沉入海中。運安會調查發現，原廠發動機維修手冊未要求注油器進行檢修，而原廠檢測報告指出事故發動機注油器於使用超過900飛行小時後，注油器噴油功能劣化，增加發動機失效的風險，是此次事故肇因。

運安會指出，107年7月9日安捷飛航訓練中心1架Diamond DA-40NG型機，國籍標誌及登記號碼B-88123，自台東豐年機場飛往高雄國際機場，執行AFA72航班儀器飛行訓練，因發動機遭遇故障，迫降於小港機場西南方12浬處海面。最後機上3名組員獲救送醫，事故機沒入海中。

請繼續往下閱讀...

運安會調查將可能肇因指向事故機因發動機注油器孔蝕劣化，使注油量異常增加，造成第4缸活塞冠遭受不正常熱應力產生破孔，滑油自破孔洩漏盡，最終導致發動機熄火失去動力。

運安會也發現，依據原廠發動機維修手冊，事故發動機於使用1800小時或12日歷年須執行翻修，翻修前沒有針對注油器進行檢修的要求。而原廠檢測報告指出事故發動機注油器在使用超過900飛行小時後注油器噴油功能劣化，增加發動機失效的風險。

運安會調查對安捷提出安全改善建議，包括研擬救生衣電池續電力檢查或其他可確保續電力於任何時機穿戴皆具合格蓄電力之方法；以及洽飛機製造公司研擬升級現有機隊航電系統使其具備廣播式自動回報監視系統（ADS-B）輸出功能，以提升航跡資訊完整性。

運安會針對民航局提出建議事項則包含督導安捷建立確保救生衣電池續電力機制；督導安捷洽飛機製造公司研擬升級現有機隊航電系統使其具備廣播式自動回報監視系統（ADS-B）輸出功能的可行性，以提升航跡資訊完整性；評估於廣播式自動回報監視系統（ADS-B）的監視涵蓋範圍受地形影響地區增設接收基站的可行性，以提升前揭區域低高度作業航空器動態監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法