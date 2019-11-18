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玉山圓峰赫見「路霸」 網友批缺德到極點…

玉山圓峰營地登山口遭人搭帳篷影響進出動線，引發網友一片罵聲，也令玉管處不敢等閒視之。（記者謝介裕翻攝）

玉山圓峰營地登山口遭人搭帳篷影響進出動線，引發網友一片罵聲，也令玉管處不敢等閒視之。（記者謝介裕翻攝）

2019-11-18 12:05:14

〔記者謝介裕／南投報導〕登山亂象又一章﹗

玉山後5峰前進基地「圓峰」，最近遭網友上網爆料，有不肖山友直接將帳篷搭在圓峰營地登山口，形同「路霸」的自私行徑，不但嚴重影響他人進出動線，且拔帳後，還留下一堆垃圾，可說是缺德、沒教養到極點，山友們的怒氣、怨言也引發玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）的重視，並強調，一旦違規事證明確，將依國家公園法追究責任。

玉管處表示，海拔標高3694公尺的圓峰，係攀登玉山南峰、東小南山、鹿山、南玉山、小南山等「玉山後5峰」的前進基地，除山屋以外，也有露營區提供宿營服務，不過營帳、睡墊、睡袋等相關設備，均須由山友自備。

雖然國家公園法未明訂不准山友在登山口搭帳，但卻有載明禁止事項，未經核准，於停車場或指定以外之地區露營、野炊、搭設棚帳等情況者，可處1500元至3000元不等罰款，「登山口」便屬於指定以外不得搭帳的範疇，另亂丟垃圾同樣可罰3000元。

玉管處重申，維護園區環境及珍愛山林資源人人有責，也有賴山友發揮應有的公德心配合，千萬不要心存僥倖或貪圖一時之便，以免違規受罰。

玉山圓峰山屋不時可見山友留下的垃圾，公德心有待加強。（記者謝介裕翻攝）

玉山圓峰山屋不時可見山友留下的垃圾，公德心有待加強。（記者謝介裕翻攝）

玉山圓峰山屋不時可見山友留下的垃圾，公德心有待加強。（記者謝介裕翻攝）

玉山圓峰山屋不時可見山友留下的垃圾，公德心有待加強。（記者謝介裕翻攝）

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