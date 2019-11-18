新北免費農漁民健檢 侯友宜發蛋捲關心

新北市長侯友宜今天到新北市立聯合醫院三重院區，關心受檢農漁民長者健檢情形。（記者陳心瑜攝）

2019-11-18 11:40:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府農業局免費提供農漁民價值約1萬2千元的健檢服務，新北市長侯友宜今天到新北市立聯合醫院三重院區，關心受檢農漁民長者健檢情形，更發送青農健康蛋捲。侯友宜說，市府推動「農漁民長者免費檢健」及推出「農漁民健康指引手冊」，雙「健」齊發，以較少預防醫學資源，降低年長罹病機率，更可節省龐大醫療資源耗費。

侯友宜表示，由於心血管疾病高居國人十大死因第二位，今年度健檢項目加入心血管疾病檢查，由聯合醫院引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器檢查，不用打顯影劑，5分鐘即可有效監測心血管疾病，以智慧儀器診測疾病，讓老農漁民安「心」。

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侯友宜指出，「新北動健康」及「農漁民長者免費健檢」政策，鼓勵長者以運動取代用藥，並透過健康檢查，預防、降低罹病發生機率，此外，農漁民的醫療資料將結合新北動健康，推出全國首創的農漁民健康指引手冊，協助長者預防和治療疾病，透過「健康檢查」及「健康指引手冊」雙「健」齊發，可以較少的預防成本，減少政府醫療資源負擔與耗費。

陳姓農友說，由於市府安排專車接送，讓行動不便的他也能出門參加免費健檢，他覺得「揪甘心」，身為新北市的農民很幸福。

新北市農業局說，只要設籍在新北市、年滿50歲、具農漁會會員或農保資格的農友，每2年可以免費報名參加健檢，今年約有4300位農漁民報名，11月30日前都還可以報名。除安排專車接送，健檢後，醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢。

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