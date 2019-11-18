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民視百萬關主廖君旻獻「聲」 榮家爺嬤住民樂開懷

民視歌唱節目百萬關主廖君旻（舞台前立者）到台南榮民之家獻唱。（記者王俊忠攝）

民視歌唱節目百萬關主廖君旻（舞台前立者）到台南榮民之家獻唱。（記者王俊忠攝）

2019-11-18 11:40:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南榮民之家在歲末之際為讓院民們享受充實心靈的音樂饗宴，今天上午邀請好人好事代表劉清田找來民視知名節目「台灣那麼旺」百萬關主廖君旻與在地美聲女藝人張婯緹、合音黃一丹、伴舞郭怡均等資深藝人到場獻「聲」、演出，搏得住民與社區民眾熱情掌聲。

活動是由今年甫獲選為全國好人好事代表的劉清田藝人主持，並邀請10位在地藝人與新星藝術團團員擔任特別來賓，在榮家禮堂與長輩們互動，藝人們都獻唱多首經典好老歌，時而抒情感性、時而輕快活潑，炒熱現場氣氛。

民視節目百萬關主廖君旻獻唱《我們都是一家人 》、民歌手蔡琴唱紅的《恰似你的溫柔 》，美妙歌聲讓在場聽眾隨著音樂蕩漾在幸福氛圍裡。

台南榮家表示，能邀請到廖君旻出席獻唱，讓許多老住民覺得很開心，廖君旻也是媒體人出身，她從10歲開始參加過許多歌唱比賽，並投入音樂創作，學生時期參加台灣金曲歌后「江蕙歌唱大賽」勇奪總冠軍，被江蕙肯定是「小江蕙」，從此在歌壇嶄露頭角，2017年1首讓在場所有觀眾飆淚的經典歌曲《 阿母的手》，榮獲民視歌唱比賽「台灣NO1」連續衛冕20關，成為首位百萬冠軍得主。

民視歌唱節目百萬關主廖君旻（右立者）到台南榮民之家獻唱。（記者王俊忠攝）

民視歌唱節目百萬關主廖君旻（右立者）到台南榮民之家獻唱。（記者王俊忠攝）

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