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佳里區停車空間不足 黃偉哲：一直開單不是辦法

議員蔡蘇秋金（右）關心佳里區停車空間不足問題。市長黃偉哲（左）表示，停車問題沒解決，一直開單也不是辦法。（記者蔡文居翻攝）

議員蔡蘇秋金（右）關心佳里區停車空間不足問題。市長黃偉哲（左）表示，停車問題沒解決，一直開單也不是辦法。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-18 11:38:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡蘇秋金今天進行市政總質詢，她關心佳里區停車空間不足問題，要求市府盤點市有土地，讓未有效利用的閒置土地可以闢建停車空間，促進地方經濟發展。市長黃偉哲表示，要發展商業一定要配套，包含停車問題，停車問題沒解決，一直開單也不是辦法，可能會因此造成民眾困擾、民怨。

黃偉哲應允市府團隊會盡快將有限空間高度利用，增加多點臨時停車位，有好的停車規劃後，市民如違規，市府執行開單才有正當性。

經濟發展局長郭阿梅表示，對於佳里區光復市長停車空間未有效利用一事，內部將再評估研究該筆商業區土地更具效益的用途，在未定案前先暫時維持停車場使用，在既有空間中再研擬如何提高使用效率。交通局長王銘德也表示，會與經發局共同研擬如何規劃完善的公共臨時停車場。

經發局說明，光復市場是台南市市場處管轄的公有市場，其附屬的停車空間約可停放50部車輛，目前主要供攤商固定租用，將與市場處研議開放公共停車的可行性。另查佳里區進學路及民生街路口附近有一處市有土地，面積約2000平方公尺，目前由區公所認養做綠美化及停車使用，經發局預定於本月下旬邀集民政局及區公所會研商增加停車空間。

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