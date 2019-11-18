爵士樂巨擘Peter White親自操刀 星宇今公布6首機上音樂

星宇航空。（資料照）

2019-11-18 11:33:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕繼上週公開機上安全影片，引發網友一片好評，星宇航空今再度對外公布由爵士樂巨擘Peter White打造的機上音樂，包含登機及降落音樂共6首歌曲，盼透過優雅輕快的音符，讓旅客在旅程的開始與結束，都能有最放鬆自在的心情。

星宇航空公布首航日期後，近日持續公開機上亮點，包含新制服、專屬香氛及機上影片都陸續亮相，今再公開機上音樂。

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星宇航空表示，星宇在每個服務環節皆希望能帶給旅客嶄新的感受，機上音樂風格更是跳脫傳統航空公司的機上音樂曲風，董事長張國煒指定採用Smooth Jazz，他在美國留學時，就時常邊開車邊收聽爵士樂。

張國煒董事長表示，星宇航空編製Smooth Jazz機上音樂的初衷，是希望旅客一上機就能沈浸在輕鬆愉悅的氣氛中，機上音樂除了好聽還要耐聽，讓人在密閉的機艙環境中感到全然的放鬆，提升飛行的舒適感受。

星宇航空邀請Smooth Jazz界的大師級人物Peter White，量身打造專屬的機上音樂，為使樂曲能在機艙噪音及封閉環境下依舊突出，Peter White特別選用音色較飽滿的樂器如吉他、手風琴及馬林巴琴。三首登機音樂：Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway營造充滿放鬆及期待的海島度假感；三首Landing music：Peaceful、Adventure、Homeward Bound則以輕快的節奏預告美好旅程，同時也為返家或抵達目的地的旅客營造歡樂的氛圍。6首歌曲各自述說不同的故事，卻也巧妙的呈現起承轉合，共同譜出完美的聽覺之旅。

Peter White表示，這是我首次為航空公司譜寫歌曲，我試著在音樂中傳遞旅行和冒險的感受，非常感謝能有這次的創作機會。Peter White也為此發行數位專輯Ｍusic for STARLUX Airlines，已正式上架在iTunes/Apple Music/Spotify/ Youtube Music/ KKBOX。

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