鐵漢柔情！順仁兄弟會連續16年捐款助弱勢

「順仁兄弟會」發起人賴順仁（左2）、會長（左3）楊明峰代表該會捐款給肯納自閉症社會福利基金會。（記者張菁雅攝）

2019-11-18 11:16:52

〔記者張菁雅／台中報導〕「順仁兄弟會」每年捐款協助弱勢團體，連續16年不間斷，今年善款達到30萬元，今日在台中市政府社會局見證下，捐贈給台中市肯納自閉症社會福利基金會，希望協助自閉症青年進入就業市場，達到「教他釣魚」的目標。

「順仁兄弟會」由台中市議員賴順仁發起，成立16年，成員來自各行各業。賴順仁表示，根據衛生福利部統計，自閉症者在2019年第2季共有1萬4873人，是國內各障礙類別中人口數增加最快的族群。在一般人眼中，自閉兒特定的固著行為與情緒問題，往往被拒於職場，為了能讓自閉症青年走出家庭，進入就業市場，希望能藉由捐贈活動「教他釣魚」，訓練並提升自閉兒提高作業技能及產能。

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現任會長楊明峰也表示，這16年來，成員各自事業有成，仍不忘回饋社會，連續16年發揮愛心，不間斷地捐款關懷弱勢族群，今年「順仁兄弟會」看到心智障礙者值得肯定的條件，也看到他們在適應社區或就業職場的努力，透過捐款讓肯納自閉症基金會增添完善的軟硬體設施，讓基金會成為自閉兒最大的避風港。

肯納自閉症基金會董事長陳彩華表示，在基金會協助下，學員分別在社區大樓中從事清潔工作，以及餐廳從事餐飲服務，而基金會的職輔員也每週至少提供一次支持性職場輔導，讓心智障礙者可以順利適應職場，並期待有一天可以完全獨立。

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