連續9年寒冬送暖 高市議會今年偕同社福團體加碼助弱勢

高市議會連續9年偕同社福團體舉辦寒冬送暖活動。（記者王榮祥攝）

2019-11-18 11:01:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會持續第9年結合民間、慈善團體及宮廟，舉辦寒冬暖活動，今年將照顧1398個弱勢邊緣家庭，除致贈物資券2000元，還加碼800元等值生活物資，將把溫暖傳遞到社會每個角落。

議會108年寒冬送暖活動、將於11月23日下午在議會廣場舉行，寒冬送暖活動是於民國100年起，由議長許崑源號召發起，連續9年不間斷，今年優先關懷偏鄉弱勢新住民、原住民等經濟弱勢邊緣家庭。

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議會說明，今年結合190個民間團體及個人、650名志工人次，一起關懷弱勢，籌募善款與物資金額近400萬元，送暖活動首度委由社團法人高雄市社福慈善總會辦理，並透過社會局專業社工運用社會救濟平台查核，針對1551戶弱勢家戶進行訪視，審核通過1398戶受惠家庭。

副議長陸淑美說，政府資源有限，無法充分照顧所有市民，議會寒冬送暖結合充沛社會資源，發揮民間力量，關懷行政資源所不及的弱勢市民，雖然每年送暖家戶有限，但期盼發揮發拋磚引玉之效，號召更多善心人士及團體，共襄盛舉。

議會累計9年送暖募集善款及物資約達4077萬8100元，總計照顧1萬2939個弱勢邊緣家庭，出動7317志工人次參與活動，集結1173團體次數的關懷力量，獲得社會熱烈迴響。

陸副議長強調，單靠議會力量無法推動送暖，議會僅是率先點燃愛的火種，感謝高雄市慈善團體與機構、個人及宗教團體一起響應，大家一起推動公益及關懷弱勢。

送暖活動除發放1,398戶弱勢邊緣戶物資券與生活物資，現場也將由民間企業及社福團體提供「愛心餐食」，歡迎弱勢市民享用，活動同時規劃闔家闖關遊戲、義剪、義診、新住民及原住民文化展示攤位等，除讓弱勢家庭紓解身心壓力，更能感受社會的溫暖。

寒冬送暖愛心餐食料理豐富。（記者王榮祥攝）

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