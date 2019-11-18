為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

連續9年寒冬送暖 高市議會今年偕同社福團體加碼助弱勢

高市議會連續9年偕同社福團體舉辦寒冬送暖活動。（記者王榮祥攝）

高市議會連續9年偕同社福團體舉辦寒冬送暖活動。（記者王榮祥攝）

2019-11-18 11:01:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會持續第9年結合民間、慈善團體及宮廟，舉辦寒冬暖活動，今年將照顧1398個弱勢邊緣家庭，除致贈物資券2000元，還加碼800元等值生活物資，將把溫暖傳遞到社會每個角落。

議會108年寒冬送暖活動、將於11月23日下午在議會廣場舉行，寒冬送暖活動是於民國100年起，由議長許崑源號召發起，連續9年不間斷，今年優先關懷偏鄉弱勢新住民、原住民等經濟弱勢邊緣家庭。

議會說明，今年結合190個民間團體及個人、650名志工人次，一起關懷弱勢，籌募善款與物資金額近400萬元，送暖活動首度委由社團法人高雄市社福慈善總會辦理，並透過社會局專業社工運用社會救濟平台查核，針對1551戶弱勢家戶進行訪視，審核通過1398戶受惠家庭。

副議長陸淑美說，政府資源有限，無法充分照顧所有市民，議會寒冬送暖結合充沛社會資源，發揮民間力量，關懷行政資源所不及的弱勢市民，雖然每年送暖家戶有限，但期盼發揮發拋磚引玉之效，號召更多善心人士及團體，共襄盛舉。

議會累計9年送暖募集善款及物資約達4077萬8100元，總計照顧1萬2939個弱勢邊緣家庭，出動7317志工人次參與活動，集結1173團體次數的關懷力量，獲得社會熱烈迴響。

陸副議長強調，單靠議會力量無法推動送暖，議會僅是率先點燃愛的火種，感謝高雄市慈善團體與機構、個人及宗教團體一起響應，大家一起推動公益及關懷弱勢。

送暖活動除發放1,398戶弱勢邊緣戶物資券與生活物資，現場也將由民間企業及社福團體提供「愛心餐食」，歡迎弱勢市民享用，活動同時規劃闔家闖關遊戲、義剪、義診、新住民及原住民文化展示攤位等，除讓弱勢家庭紓解身心壓力，更能感受社會的溫暖。

寒冬送暖愛心餐食料理豐富。（記者王榮祥攝）

寒冬送暖愛心餐食料理豐富。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播