扶輪社送愛資助身心障朋友出遊 海科館看3D劇場

3481地區扶輪公益網與扶少團委會帶領「台北市永福之家」中度智能障礙者、合併肢體障礙之多重障礙者，前往國立海洋科技博物館3D海洋劇場欣賞。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-18 08:51:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕3481地區扶輪公益網與扶少團委會配合扶輪社今年主題「扶輪連結世界」，帶領「台北市永福之家」中度智能障礙者、合併肢體障礙之多重障礙者，扶輪社朋友帶領這群身心障礙朋友一行近300人，前往國立海洋科技博物館3D海洋劇場，讓他們暫時忘記身體的不便，讓自身宛如徜徉在大海之中，與優游自在的魚一樣，在水裏自由自在的游。

「台北市永福之家」服務對象為15歲到60歲、設籍並居住台北市的中度以上智能障礙者或合併肢體障礙之多重障礙者，現有院生約150名。

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2年前經由台北永東扶輪社社服團金團長介紹得知「台北市永福之家」情形後，邀集了來自日本東京江戶川中央扶輪社及台北永東扶輪社20週年基金，約30多萬捐置了多重障礙學習教具，並製作記錄片宣傳，次年再由社友募集了20萬現金捐贈，希望透過社友、寶眷的參與，能讓更多資源來幫忙台北永福之家。

本次活動邀請了扶輪少年服務團團員參與服務，並接受行前服務專業訓練講習，讓扶少團成員親手做服務，也讓更多的扶輪社友、扶少家長認識永福之家並了解身心障者的痛苦。在國立海洋科技博物館的精彩導覽下，院生們非常開心，擁有一段美好的回憶。

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