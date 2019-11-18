「接地氣」奶茶味 南投弓鞋國小「走讀」傳承茶文化

南投縣名間鄉弓鞋國小師生在茶二指故事館學習奶茶調製情形。（記者謝介裕攝）

2019-11-18 08:20:43

〔記者謝介裕／南投報導〕「奶茶」相信大家都不陌生，或多或少也都曾喝過，但如何製作出來?絕大多數的學生均一知半解，以「茶」文化為主題的南投縣名間鄉茶二指故事館，特別邀集在地的弓鞋國小低年級學生在冬茶採收期間，前來故事館進行珍珠奶茶DIY活動，透過「走讀」活潑化戶外教學方式，讓學子們更能體會家長種茶、製茶辛苦之餘，也達到茶藝文化傳承的目的。

名間鄉茶葉種植面積達2000多公頃，居全台之冠，其中，弓鞋國小就位於鄉內最大的茶區松柏嶺，校方強調，不管是烏龍茶、紅茶或奶茶等各項茶品製茶工作，絕不可能只單靠機具，經驗與技巧傳承更是重要，遂與茶二指故事館合作將「茶」文化也列入特色教學的一部分。

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弓鞋國小學生們在校長陳建佑等師長帶領下，抵達茶二指故事館後，館內茶師除就台灣與外國茶產區與發展史等相關茶知識說明以外，也大方公開故事館「珍珠奶茶」商品調製的配方，僅見師生隨著茶師一邊講解、一邊將茶湯、奶精、珍珠等食材放入雪克杯，隨後用手大力搖晃再倒入杯子中，「珍珠奶茶」手搖飲成品即出爐。

不過，學生們表示，此奶茶是自己做的，與市面上產品最大差別在於冰涼的珍奶風味中，不但有他們吸收茶知識的甜美感，也更能體會「天下沒有白吃午餐」的道理。

校長陳建佑說，名間鄉總共有8所小學，扣除市區的名間及新街國小不算，弓鞋國小是唯一每個年級仍維持2班的偏鄉小學，因此，才會將「茶」文化融入教學課程，藉此「接地氣」方式鼓勵家鄉子弟在地就學，減少外流跨學區就讀情況發生。

南投縣名間鄉弓鞋國小師生在茶二指故事館學習奶茶調製情形。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉弓鞋國小師生前往茶二指故事館進行戶外教學後，一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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