為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獨家》台中大坑步道喜驚遇「百鳥之王」 山友：要發了！

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

2019-11-18 06:14:19

〔記者許國楨／台中報導〕一般民眾看到孔雀往往都是在動物園或是農場等，但最近在大坑山區的風動石公園內卻突然出現了3隻孔雀，牠們完全不怕生悠閒的四處走動覓食，看起來相當親人，由於孔雀被視為吉祥象徵，許多山友為此驚呼連連，有人感覺有好事要發生囉！也有人打趣說，快點對發票，這期明牌要逼幾號？令人莞爾。

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

有台中後花園之稱的大坑風景區位在北屯區，擁有豐富的天然資源及多條難易度及不同特色的登山步道，一直以來每逢週末假日除了許多民眾前往享受悠閒慢活的步調，平日也固定有山友攀登健身，而最近經由6、7、8號步道直抵的風動石公園內，突然來了3隻孔雀，讓山友驚呼連連在群組分享大呼「稀客」。

大坑山區的風動石公園最近突然來了三隻孔雀。（記者許國楨攝）

大坑山區的風動石公園最近突然來了三隻孔雀。（記者許國楨攝）

記者實地查看，果見牠們完全不怕生悠閒的四處走動覓食，連山友近拍也絲毫不膽怯，看起來相當親人，期間其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」，雖然顏色沒有想像中鮮艷，但還是讓人興奮了一下子，有山友說，經常到該處泡茶聊天，但遇到孔雀還是同一遭，不管是有人飼養或是野放，著實增加了不少聊天的話題及生活中的小確幸。

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

由於傳說孔雀為百鳥之王，無論在古代東方還是西方都是十分尊貴的象徵，被視為吉祥、善良、美麗、華貴的象徵，因此有不少山友驚喜說，「孔雀是好兆頭喔」、「好特別，孔雀耶！來報喜了」；也有少友打趣說，「要發大財了」、「三隻孔雀的明牌要逼幾號」

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
車沒油了！騎士受困安通越古道 警提油救援
2019-10-21 14:09

車沒油了！騎士受困安通越古道 警提油救援
山友登奇萊南華 見到3大生…PO網 收到一堆讚聲！
2019-10-22 08:39

山友登奇萊南華 見到3大生…PO網 收到一堆讚聲！
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
百岳「海諾南山」山友求援 空軍出動黑鷹吊掛救出
2019-11-06 11:18

百岳「海諾南山」山友求援 空軍出動黑鷹吊掛救出
孔雀變火雞？ 準新娘「完美結婚蛋糕」夢碎崩潰
2019-10-10 21:55

孔雀變火雞？ 準新娘「完美結婚蛋糕」夢碎崩潰
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播