獨家》台中大坑步道喜驚遇「百鳥之王」 山友：要發了！

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

2019-11-18 06:14:19

〔記者許國楨／台中報導〕一般民眾看到孔雀往往都是在動物園或是農場等，但最近在大坑山區的風動石公園內卻突然出現了3隻孔雀，牠們完全不怕生悠閒的四處走動覓食，看起來相當親人，由於孔雀被視為吉祥象徵，許多山友為此驚呼連連，有人感覺有好事要發生囉！也有人打趣說，快點對發票，這期明牌要逼幾號？令人莞爾。

其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」。（記者許國楨攝）

有台中後花園之稱的大坑風景區位在北屯區，擁有豐富的天然資源及多條難易度及不同特色的登山步道，一直以來每逢週末假日除了許多民眾前往享受悠閒慢活的步調，平日也固定有山友攀登健身，而最近經由6、7、8號步道直抵的風動石公園內，突然來了3隻孔雀，讓山友驚呼連連在群組分享大呼「稀客」。

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大坑山區的風動石公園最近突然來了三隻孔雀。（記者許國楨攝）

記者實地查看，果見牠們完全不怕生悠閒的四處走動覓食，連山友近拍也絲毫不膽怯，看起來相當親人，期間其中一隻公孔雀偶爾還會來個「孔雀開屏」，雖然顏色沒有想像中鮮艷，但還是讓人興奮了一下子，有山友說，經常到該處泡茶聊天，但遇到孔雀還是同一遭，不管是有人飼養或是野放，著實增加了不少聊天的話題及生活中的小確幸。

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

由於傳說孔雀為百鳥之王，無論在古代東方還是西方都是十分尊貴的象徵，被視為吉祥、善良、美麗、華貴的象徵，因此有不少山友驚喜說，「孔雀是好兆頭喔」、「好特別，孔雀耶！來報喜了」；也有少友打趣說，「要發大財了」、「三隻孔雀的明牌要逼幾號」

牠們完全不怕生攸閒的四處走動覓食。（記者許國楨攝）

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