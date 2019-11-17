美研究心血管患者未必要用支架 醫：病情穩定者才適用

醫師提醒，若有突發性心肌梗塞，或是胸悶等症狀持續惡化者，仍得視情況進行血管支架或繞道手術；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

2019-11-17 23:43:03

〔記者林惠琴／台北報導〕美國最新大型研究發現，若心血管疾病患者病情穩定，應該優先使用藥物治療與改善生活方式，未必要使用血管支架與繞道手術。對此，國內醫師提醒，此研究指的是病情穩定的患者，但突發性心肌梗塞或症狀持續惡化的病人，仍要採用血管支架與繞道手術救命！

台灣高血壓學會理事長、台大醫學院心臟內科教授王宗道表示，10年前已有研究證實相同結果，此次美國希望探討醫療技術的進步是否改變結果，顯然仍是一樣。不過，儘管研究發現病情穩定患者有無使用血管支架或繞道手術的死亡風險無顯著差別，但有使用者發生心肌梗塞略為減少、不適症狀也明顯改善。

請繼續往下閱讀...

王宗道說明，要注意此研究指的是病情穩定患者可不用立即接受血管支架或繞道手術，而是先透過積極藥物治療控制血壓、低密度膽固醇數值，加上改善生活方式，現行臨床作法也是先建議觀察3個月至半年，檢視有無惡化，再決定是否進一步治療。

不過，王宗道補充，若是突發性心肌梗塞，或是胸悶等症狀持續惡化者，例如從每週發作1次變成2次、從爬3層樓會不適變成2層樓就不適等，經檢查確認血管直徑7成被塞住、血管阻塞影響心臟供血區域已達1成，就得考慮進行血管支架或繞道手術，已證實可明顯降低死亡風險或心肌梗塞發生率。此外，術後仍要注意控制三高，以免健康再次遭受威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法