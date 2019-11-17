家扶自立青年蔡志豪 辦親子手作披薩活動回饋社會

Two兔Café創辦人蔡志豪舉辦親子手作披薩活動，請家扶受扶家庭參加，回饋社會。（家扶中心提供）

2019-11-18 00:15:45

〔記者歐素美／台中報導〕Two兔Café創辦人蔡志豪，也是北台中家扶中心自立青年，為回饋家扶中心的幫忙，今天特別舉辦親子手作披薩活動，邀請家扶中心受扶家庭親子參加，並分享其創業及生命故事，並呼籲大家一起響應北台中家扶中心歲末送暖活動。

Two兔Café創辦人蔡志豪說，自己在單親家庭中長大，很能體會親單家長背負經濟壓力，無法好好放鬆休息及陪伴孩子成長的心情，希望藉由親子活動，促進受扶家庭親子感情，放鬆身心。

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他說，尤其現在自己也當爸爸，更能體會為人父為人母的辛勞，過去自己接受家扶及社會很多幫助，這次和太太才一起回饋同為家扶中心受助家庭與小孩。

蔡志豪說，北台中家扶中心每年都會為弱勢家庭舉辦歲末送暖活動，今年訂於12月8日在鹿峰國小舉行，除邀請許多社團、互動攤位及500戶受扶家庭參與，也會辦理五育特優兒少的表揚，鼓勵受扶家庭，會中並有趣味競賽、義剪、義診等活動，呼籲民眾伸出援手，一起用愛心包圍受助家庭，結合地方資源與愛心，將關懷傳送到弱勢家庭，洽詢電話：（04）2663-1234或2663-0033。

Two兔Café創辦人蔡志豪（左）教家扶中心受扶小朋友手作披薩。（家扶中心提供）

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