台中勞資趣味競賽 1500勞工家屬共襄盛舉

台中市勞資趣味競賽，副市長楊瓊瓔出席與勞工一起做熱身操。（勞工局提供）

2019-11-18 00:30:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市勞工局17日在豐原高商舉辦「勞資趣味競賽」，吸引台中市轄內總工會、工會及事業單位等38個團體、約1500名勞工朋友與家屬共襄盛舉，副市長楊瓊瓔也前往與大家同樂，鼓勵勞工朋友在工作之餘參加休閒活動，促進身心健康、培養團隊精神。

勞資趣味競賽17日在仁德醫護管理專科學校儀隊表演下揭開序幕，副市長楊瓊瓔到場致意，並與現場勞工朋友一同跳熱身操。楊瓊瓔表示，勞工是企業最重要的資產，也是經濟成長的重要貢獻者，適時運動休閒不僅有益身體健康，也能促進正向積極思維，鼓勵大家多走出戶外運動。

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這次活動共設計6項球類競賽，包含籃球定點投籃、棒球擲準、排球發球入界、足球罰球入門、羽球發球入區、木球擊準，還有飛盤擲準及套圈圈等2項趣味競賽，各競賽項目前6名隊伍可獲得獎盃及獎品，而獲得球類競賽總錦標前6名隊伍再頒發獎盃，各隊為爭取佳績，無不卯足全力，氣氛熱鬧。

活動現場並設有燈會有獎徵答區，提供限量獎，另有園遊會、美食攤位，並設有職業安全宣導區，透過親身體驗與靜態展示，讓參與民眾對職場安全有更進一步認識。

勞工局長吳威志指出，市府除舉辦相關休閒活動讓勞工朋友利用假日帶著家人一起同樂外，也創各縣市之先，提供0800-666-160「員工無憂專線」，傾聽勞工的壓力及困擾，提供台中勞工朋友免費的諮詢及資源媒合服務，以提升工作績效及生活幸福感。

台中市勞資趣味競賽，副市長楊瓊瓔與勞工一起同樂。（勞工局提供）

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