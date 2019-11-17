2019高雄戲獅甲水陸爭霸 基隆龍獅團擠下中港奪冠

2019高雄戲獅甲水陸爭霸 ，「基隆長興呂師父龍獅團」後來居上，幾下中國大陸與香港，贏得獅王寶座。（記者張忠義攝）

2019-11-18 00:44:17

〔記者張忠義／高雄報導〕「2019高雄戲獅甲」17日在高雄巨蛋圓滿結束，今年共有來自台灣、中國、新加坡、馬來西亞等8支獅隊參與，角逐世界獅王最高榮譽！經過2日激烈的水陸纏鬥，最後由「基隆長興呂師父龍獅團」後來居上，擠下中國與香港，贏得獅王寶座。

今天第二輪賽事在高雄巨蛋登場，由高雄市政府文化局長林思伶擊鼓祈福為活動揭開序幕。（記者張忠義攝）

「基隆長興呂師父龍獅團」以19.56分的總成績拿下冠軍，贏得40萬，「中國比麟堂龍獅團」以19.52分的總成績拿下第2名和20萬獎金，「潤福堂（香港）國術龍獅總會」以19.49分的總成績拿下第3名和19萬獎金。

請繼續往下閱讀...

高雄兩廣龍獅戰鼓團在高樁比賽途中，不慎踩空失足掉落。（記者張忠義攝）

16日第一輪水上賽事由高雄市代理市長葉匡時代表市府獻上祝福，水上樁陣高達5.5公尺，選手必須戰勝水波眩光和高樁恐懼，才能完成參賽套路和採青，其中馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團在高樁處失足落水不計分，人無大礙，顯見水中高樁技術難度極高。

臺灣培德龍獅團今天表現非常搶眼，一帆風順擠進前五名。（記者張忠義攝）

17日第二輪陸上賽事，由高雄市政府文化局長林思伶擊鼓祈福，選手在高雄巨蛋完成國際標準公樁的挑戰，馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團皆不慎落樁，但仍繼續上樁完成比賽，展現運動家精神，現場觀眾報以熱烈掌聲給予鼓勵。

原本奪冠呼聲最高的「中國比麟堂龍獅團」，雖然動作驚險花俏，總成績還是不敵基隆長興呂師父龍獅團。（記者張忠義攝）

「戲獅甲」為高雄市特定傳統文化節慶活動，發跡於台灣最早工業園區戲獅甲地區（現前鎮廣濟宮一帶），高雄市政府文化局自2010年起舉辦，成功將活動形塑為全球獅藝及台灣陣頭界年度盛事，每次競賽皆有超過1萬位熱血民眾進場參與，足見戲獅甲活動對保存高雄在地藝陣文化及提昇文化經濟產值已有具體成效。

臺灣培德龍獅團今天表現超級搶眼，這畫面看來是失足落樁，其實是華麗轉身。（記者張忠義攝）

經多年的深耕與發展，現在高雄戲獅甲不僅是活動名稱，也是文化傳承的一部分，也已成為國際注目賽事，未來將持續以創新、獨特之精神，展現戲獅甲的文化魅力，讓台灣傳統之美驚艷世界。

今年8支獅隊分別是基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國比麟堂龍獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新加坡藝威體育會、潤福堂（香港）國術龍獅總會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法